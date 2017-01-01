Шпонированные двери для вашего дома: плюсы и нюансы выбора

Разделить межкомнатное пространство можно посредством специальных перегородок, имеющих функциональное и эстетическое значение. Нередко двери дополняют дизайн интерьера жилого помещения, оживляют его, придают уникальность и особый колорит. Поэтому к выбору подобных конструкций следует относиться серьезно. Неудачная покупка может испортить все.

Разнообразие выбору не помеха: шпон, массив или ПВХ?

Популярность шпонированных конструкций за последние годы значительно возросла. Такие двери бывают сплошными или пустотелыми. К первой группе относятся изделия, заполненные клееной древесиной, а ко второй — из массива с филенчатыми панелями.

Сам процесс шпонирования может быть холодным, горячим или мембранно-вакуумным. С помощью второй методики специалисты эффектно отделают дверь с любым рельефом. Сплошные межкомнатные конструкции изготавливают из соснового бруса, который подвергают горячему прессованию для формирования монолитного каркаса. После профильного фрезерования модели оклеивают панелями. Затем шпонированные двери подвергаются финишной отделке.

Невысокая стоимость и естественная древесная красота — главные преимущества таких изделий. В отличие от традиционного пластика, двери, отделанные шпоном, имеют следующие особенности:

неповторимый цвет и разнообразие узоров на поверхности;

устойчивость к влажности и перепадам температуры;

простой ремонт при небольших повреждениях;

экологичность;

продолжительный срок службы;

прекрасная изоляция от шумовых эффектов, сохранение тепла в помещении.

При выборе специалисты рекомендуют отдавать предпочтение натуральному шпону «файн-лайн». Он сделан из натуральной древесины, прекрасно передает ее свойства, богатство фактуры, имитирует оттенки.

Дорогостоящие двери из массива могут украсить своим роскошным эстетичным видом любое помещение. Они отлично подойдут для дополнения классического дизайна или оформления в стиле барокко. Но при недостаточных финансовых возможностях вполне можно остановиться на шпонированных модификациях. Следует при выборе оценить фурнитуру, общую геометрию конструкции, качество подгонки между обкладкой и стеклом, соответствие размеров короба и полотна. Надежные двери «Юркас» со шпонированием соответствуют требованиям ГОСТ и могут прослужить более двадцати лет при правильной эксплуатации. Компания реализует прекрасно отшлифованные модификации от известных брендов и изделия собственного производства.