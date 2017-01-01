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Геополимерные технологии uretek - обзор ключевых особенностей и возможностей технологии

Геополимерные технологии uretek или, иными словами, динамическое зондирование грунтов, пользуются успехом во всем мире. Их эффективность подтверждают не только многочисленные отзывы «обычных» клиентов-заказчиков, но и мнения известных экспертов. Более чем за 30-летнюю историю существования, методика смогла доказать свои многочисленные преимущества.

Суть технологии

Под динамическим зондированием грунтов по технологии uretek подразумевается метод исследований, основанный на выполнении следующих действий:

  • Ударным способом в почву погружается специальный конус-зонд (мастера используют силовую установку, ускоряющую проведение мероприятий);
  • С учетом числа ударов молота оборудования, специалисты измеряют глубину погружения конуса;
  • Полученные данные (замеры глубины) используются для вычисления величины динамического условного сопротивления почвы.

Преимущества и сильные стороны

Используя пенетрометр, можно узнать необходимые геомеханические свойства грунта просто, быстро и мобильно. Благодаря применению специализированной техники и высокой квалификации мастеров, в точности полученных результатов сомневаться не приходится. Полученные данные помогают верно определиться с несущими конструкциями или с эксплуатацией уже имеющейся постройки.

В числе преимуществ технологии uretek, в сравнении с иными аналогичными способами исследований, специалисты выделяют:

  • Высокую скорость выполнения необходимых мероприятий;
  • Возможность эксплуатировать объекты при проведении исследования;
  • Возможность сэкономить финансово (арендовать тяжелую и дорогостоящую спецтехнику не потребуется);
  • Технология простая и мобильная. Благодаря ее универсальности, изучить можно любой тип сооружения на естественном грунте.

Область использования и достижимые результаты

Использовать технологию uretek можно порекомендовать тем, кто собирается провести инженерные и/или геологические изыскания. А также в случаях, когда по определенным причинам необходимо узнать о физико-механических свойствах и составе грунтов. Если сравнивать рассматриваемую нами технологию и статистические испытания грунта, то uretek выгодно выделяется значительной производительностью, удобством в обслуживании, небольшой массой и простотой применяемого оборудования.

Динамическое зондирование, как правило, используется комплексно с иными лабораторными и полевыми методиками исследований. Благодаря такому подходу возможно добиться следующих целей:

  • Узнать о степени упрочнения и уплотнения почвы;
  • Проконтролировать качественность выполненных геотехнических мероприятий;
  • Найти участок, котором в дальнейшем будут располагаться опытные площадки и отобрать почву для лабораторных испытаний;
  • Получить актуальные данные для расчета свайного фундамента;
  • Узнать о возможности забивки свай и определиться с оптимальной глубиной их заглубления;
  • Верно определиться с глубиной пролегания кровли скальных и крупнообломочных грунтов;
  • Оценить свойства почвы и пространственную изменчивость ее состава;
  • Определиться с основными инженерно-геологическими элементами.

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