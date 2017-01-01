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Памятники надгробные

В жизни так бывает, что ничто не вечно. Каждый из нас приходит в этот мир, и также каждый из нас уходит, когда приходит «его время».

Но после нас остаются наши дети, внуки, родные и близкие. И они могут сохранить память о каждом, кто им дорог.

Компания предлагает свои услуги по производству ритуальных памятники надгробные для вас по самой лучшей цене.

 Памятники надгробные изготавливаются опытными мастерами. Также компания готова предоставить и другой перечень услуг:

1.  Изготовление фото медальонов (металл, керамика);

2.  Установка оград (металл, сталь, гранит);

3.  Художественная ретушь фотокарточек любой сложности;

4.  Монтаж колумбарных плит богатой палитры.

Помимо этого, доступны услуги по благоустройству места захоронения, ремонтные и реставрационные работы, демонтаж памятника, надгробья. Оставьте память на долгие века.

 


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