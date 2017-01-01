Как выбрать электрический плиткорез?

Предлагаем купить электроплиткорез, ознакомившись с большим ассортиментом продукции. В каталоге представлено оборудование известных брендов: Diam, Norton, Калибр, DeWalt, Ставр и др.

При выборе важны технические и потребительские характеристики инструмента:

мощность,

обороты и диаметр режущего круга,

глубина пропила,

габариты и вес станка.

Найти оптимальное сочетание функциональности и цены поможет описание трех популярных брендов.

Плиткорезы DIAM

Российско-китайский электрический плиткорез относится к категории недорогого оборудования. Производитель выпускает линейку моделей для резки плитки и камня в широком диапазоне параметров:

мощность – 800-1600 Вт;

диаметр диска – 200-250 мм;

глубина резания – 30-65 мм (плиткорезы), 115-240 мм (камнерезы);

размеры рабочего стола (ширина, длина) – 385-630, 660-1450 мм.

Диск расположен сверху устойчивой прочной станины. Поворотная линейка позволяет варьировать угол реза от 0 до 45°. Благодаря длинной направляющей и большому столу можно обрабатывать детали длиной до 135 см. Представленные модели используют различные технологии подачи. В сериях SM, SK, PLK каретка с заготовкой движется по рельсам, а пильный диск неподвижен. В моделях с маркировкой PL, SP оператор перемещает режущий круг. Покупатели высказывают свое мнение о продукции DIAM: плиткорез электрический – отзывы. Владельцы станков отмечают надежность и простоту пользования, отсутствие пыли. После обработки получается точная, без сколов, линия реза.

Плиткорезы Norton

Двигатели станков создают большой крутящий момент, обеспечивая высокую производительность оборудования. В функциональных машинах предусмотрена обработка под углом 45°, влажная и сухая резка. Принцип работы: диск движется по направляющим вдоль линии разреза материала. Заготовка закрепляется на раме зажимами. Станок для резки плитки Нортон предназначен для обработки широкого ассортимента плитки.

Плиткорезы Калибр

Большая линейка моделей «Калибр» отличается низкой ценой. Стоимость инструмента снижена благодаря функциональному оригинальному дизайну. Машины оснащены наклоняемым столом, который фиксируется под углом 45°. В продаже модели с нижним и верхним расположением режущего диска. Максимальная глубина реза – от 20 до 65 мм. У брендовых товаров параметр плиткорез цена бывает завышен. При выборе основное внимание уделяют материалу и качеству узлов станка, доступным функциям, рабочим характеристикам, эффективности охлаждения.