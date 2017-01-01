Где отдохнуть в Белоруссии?

Хороший отпуск – это не только развлечения, но и польза для здоровья. Желательно, чтобы место отдыха сочетало в себе пять пунктов: красивая природа, культурные центры, вкусная кухня, благоприятный климат, эффективные лечебные процедуры. Данным критериям полностью отвечают белорусские санатории. Они привлекают гостей не только из стран бывшего Советского Союза, но и дальнего зарубежья. Здесь активно применяют электрогрязелечение, гальваногрязелечение, магнитотерапию, лазерную акупунктуру, парафинолечение, светолечение, спелеотерапию, аэроионотерапию и многое другое. Однако прежде чем заказывать путевку и билет на самолет, не забудьте узнать о погоде в Минске подробнее.

Историческая справка

Беларусь – край лесов, прозрачных озер и рек. Кроме того, в этой стране большое количество минерализированных источников, торфогрязей и сапропелей. Первые упоминания о них появились в еще в XVI столетии. Речь идет о водах на Барковщине (Витебская область). Сейчас здесь работает комплекс «Лесные озера».

В конце XIX века известный доктор и научный деятель Якуб Наркевич-Иодко открыл в своем имении Наднеман (Минская область) здравницу, в которой лечебные процедуры основывались на эксплуатации электричества. Также специалисты разрабатывали спортивные программы и диетические системы питания. Спустя несколько лет тут появилось отделение для приготовления особого кумыса (кисломолочный напиток из кобыльего молока). Позднее это место получило название «Подъельники».

Стоит отметить, что сегодня в республике работает более 400 санаторно-курортных организаций. При этом большая часть сосредоточена в Минской и Брестской областях.

Обязательно для посещения

Знаменитая Беловежская пуща занимает территорию Беларуси и Польши, поэтому является единым трансграничным объектом. Она находится под строгим надзором, ведь некоторым видам деревьев более 650 лет, а многие представители здешней фауны занесены в Красную книгу. Символ пущи – могучий зубр. Сохранить популяцию этих зверей стремились еще с XIV столетия. Так, долгое время литовские князья, польские короли и российские монархи запрещали здесь охоту и браконьерство.

В 60-х годах в Беловежской пуще открылся Музей природы. Он насчитывает семь тематических залов. Особую ценность представляет коллекция дереворазрушающих грибов и гербарии. Рядом на 20 гектарах располагаются вольеры с животными. Посетителям разрешается покормить лося, зубра и даже медведя.

Комплекс национального парка включает в себя немалое количество санаториев. Они располагаются в сосновом бору. Наиболее известный среди них – «Бела вежа» (основная специализация – болезни сердца и костно-мышечной системы).

Особый подход

Известно, что самым популярным направлением белорусских здравниц является бальнеотерапия. Это раздел физиотерапии и курортологии, который предполагает применение более тридцати процедур. Местные и общие ванны, разные души, умывание в бассейнах, желудочные, кишечные, влагалищные орошения, обертывания, ингаляции – и это далеко не полный список. В основе данной методики лежит использование воды из местных родников и подземных скважин, сапропелевые и торфяные грязи. Если верить статистике, эффективность такого лечения составляет примерно 95%.

Следует отметить, что все оздоровительные центры расположены вдали от промышленных объектов – на берегу водоемов, в лесах. Поэтому отдыхающим гарантированы чистый воздух и тишина. В числе крупнейших курортных зон – Нарочь, Ждановичи, Рогачев, Ушачи. Отдельно стоит выделить санатории Солигорска, где помогают избавиться от заболеваний органов дыхания и практикуют курс спелеотерапии, и центр в Городище, который специализируется на реабилитации пациентов после завершенного радикального лечения злокачественных новообразований щитовидной и молочной желез.

Несколько слов о выборе

Чтобы отдых в здравнице действительно пошел на пользу, необходима консультация у врача. Требуется учесть все показания и противопоказания, иначе можно нанести вред собственному организму. Что касается пожеланий относительно инфраструктуры – детальное описание каждого комплекса легко найдется в интернете. На сайтах также есть информация о предоставляемых услугах и ценовой политике. Если вы хотите отдохнуть с детьми, то надо заранее узнать о возрастных требованиях и поинтересоваться, присутствуют ли на территории площадки для игр.

Помимо этого, нельзя забывать, что большинство оздоровительных учреждений не принимают людей без санаторно-курортной карты. Заняться оформлением этого документа можно в поликлинике по месту жительства.