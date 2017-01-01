Что учесть при покупке квартиры на вторичном рынке?

Покупка вторичного жилья является довольно популярной процедурой на современном рынке недвижимости. Для заключения сделки можно обратиться к специалистам или же заняться поисками самостоятельно. Современное агентство недвижимости при необходимости сможет предоставить услуги по полному сопровождению сделки.

На какие моменты обратить внимание?

Сегодня квартиры в сочи и других городах Российской Федерации представлены в широком многообразии. При выборе подходящего объекта для покупки учитывайте свои интересы и потребности. Что касается юридических моментов заключения сделки, то важно, прежде всего, осуществить проверку продавца. Он должен быть единственным собственником квартиры. Если имеются другие, то нужно, чтобы от них были письменные соглашения на продажу имущества. Помните, что реализация квартиры, в которой прописаны несовершеннолетние или недееспособные лица, возможна только после того, как таким людям будет предоставлена новая жилплощадь.

Обязательно попросите продавца предоставить справку из ЖЭКа о прописанных в квартире лицах. Также уточните информацию о проводимых перепланировках и их легализации. Для этого достаточно изучить план квартиры и сравнить его с реальным положением дел.

Если все эти моменты у вас вызывают сложности и вы боитесь, что не сможете справиться с ними самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированному юристу. Сегодня услуги по сопровождению сделок являются довольно популярными, поэтому найти специалиста не составит особого труда.