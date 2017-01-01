Особенности выбора рольштор

Если вы решили приобрести рольшторы впервые, вам следует отнестись к покупке ответственно. Узнаем об особенностях выбора этих занавесей и о том, из каких материалов их чаще всего выполняют.

Критерии выбора

Отправляясь за покупками, обращайте внимание на следующие показатели и характеристики:

Цена продукции. Приобретать самые дешевые рольшторы мы не рекомендуем. Помимо того, что они будут иметь не слишком длительный период эксплуатации, они также вряд ли станут обладать презентабельным видом и надежностью в работе. У дешевых конструкций из строя нередко выходит механизм вала – ежедневное использование штор (открытие/закрытие) станет оборачиваться головной болью. Приготовьтесь потратить больше денег один раз, но получить качественный продукт на многие годы;

Уровень светопропускания. Как правило, в просторные гостиные, детские комнаты и кухни выбирают занавеси, которые отлично пропускают солнечные лучи. Если же рольставни потребовались вам для спальни или домашней библиотеки, выбирайте те, которые выполнены с не прозрачным полотном. Сегодня вы можете без труда отыскать варианты, которые не пропускают солнечный свет вообще;

Особенности ухода. Практичность занавесей также должна иметь ключевое значение. Обращайте внимание на модели, оснащенные моющимся полотном. В особенности, если шторы потребовались вам для помещения с высоким уровнем загрязнения (лоджия, балкон, кухня и т.д.). Проблем с уборкой не возникнет, а изделия надолго сохранят первозданную красоту.

Материалы производства

Все современные материалы производства рольштор можно условно поделить на 2 класса:

Традиционные. В этом случае для изготовления полотен используется алюминий, тонкие ПВХ-ламели, тюль и ткани различного вида. Стоимость зависит от конкретного вида материала, однако в любом случае окажется демократичной и адекватной;

Экзотические. Если вы хотите приобрести шторы, которые будут притягивать заинтересованные взгляды, выбирайте варианты из натуральной или искусственной кожи, с деревянными ламелями или из плетеной лозы. Цена также может быть вполне доступной для среднестатистического потребителя.

Если вы хотите максимально сэкономить, вам будет предложена самая дешевая продукция – рольшторы из джута-хлопка. Они также могут обладать достойными эксплуатационными характеристиками и привлекательным видом. Но будьте внимательны при покупке: выбирайте только среди тех моделей, полотна которых пропитаны пылеотталкивающими составами. В противном случае с уходом возникнут ненужные сложности.