Flatfy.by – оперативный поиск жилой недвижимости в разных городах

Все большее количество покупателей и продавцов жилой недвижимости предпочитает избегать привлечения посредников. Количество сделок, заключаемых напрямую между заинтересованными лицами, неуклонно растет. Именно для того, чтобы облегчить поиск объекта жилой недвижимости, в РБ был запущен агрегатор Flatfy.by. Метапоисковик моментально стал популярным, в месяц его посещает около 170-ти тысяч человек.

Преимущества метапоисковика

В Сети можно найти много тематических сайтов, где собственники (или агентства-посредники) размещают объявления о покупке, продаже или аренде жилья разного типа в городах Беларуси. Но поиск подходящего варианта занимает много времени. Плюс совсем не факт, что вы найдете подходящий объект быстро, а иногда это очень актуально.

Если вас интересует оперативная продажа и аренда жилой недвижимости, просто воспользуйтесь поисковым агрегатором Flatfy.by. Рекомендуемые варианты появятся на мониторе через несколько секунд после введения необходимых данных (тип жилья, город, площадь, планировка и т. д.). Каждая квартира имеет подробное описание и несколько фото, которые позволят визуально оценить ее состояние.

На данный момент в каталоге более 260-ти тысяч объявлений о продаже и аренде квартир, другой жилой недвижимости. Количество объектов постоянно увеличивается, преимущества метапоисковика уже оценили многие жители РБ. В базу данных поступают объявления со всех тематических порталов, это значительно ускоряет поиск и делает его удобным.

Непосредственно после того, как ресурс Flatfy.by стал доступен в Беларуси, продавцы и покупатели объектов жилой недвижимости осознали, что нет смысла обращаться к посредникам. С помощью метапоисковика можно быстро найти квартиру любого типа, коттедж или особняк. Для оформления сделки можно привлечь профессионального юриста.

В каталоге поисковой системы собраны только актуальные предложения, касающиеся аренды (на любой срок) и продажи жилой недвижимости. Все они выставлены непосредственно собственниками объектов. Используя международный агрегатор объявлений Flatfy.by, вы сможете приобрести квартиру с разным количеством комнат, апартаменты или «студию» в новостройке, особняк или коттедж непосредственно у владельцев. Это полностью исключает необходимость обращаться в специализированные агентства и оплачивать услуги риелторов.