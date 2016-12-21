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ЕС ввел пошлину на арматуру БМЗ

21.12.2016 09:17 — Разное | Ежедневник  
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ЕС ввел пошлину на арматуру БМЗ

фото: armatura-bmz.by

Европейская комиссия установила предварительную антидемпинговую пошлину в отношении арматуры производства Белорусского металлургического завода (БМЗ).

Пошлина на арматурные прутья и стержни для бетона установлена в размере 12,5%. Информация об этом содержится в официальном журнале ЕС за 20 декабря.

Решение о постоянно действующей антидемпинговой пошлине должно быть принято до 20 июня. Как правило, такая пошлина вводится сроком на пять лет, пишет БелаПАН.

Напомним, Еврокомиссия 31 марта начала антидемпинговое расследование в отношении БМЗ по экспорту в ЕС горячекатаной арматуры. Соответствующая жалоба была подана 15 февраля 2016 года Европейской ассоциацией производителей стали (Eurofer) по поручению предприятий, которые контролируют более 25% рынка арматуры в Евросоюзе.

В частности Eurofer жаловался на большие объемы поставок арматуры из Беларуси по нерыночным ценам, что оказало отрицательное влияние на объемы продаж и цены на рынке ЕС и, как следствие, неблагоприятно сказалось на финансовом положении ряда европейских производителей.

В ходе расследования должен был быть изучен период с 1 января по 31 декабря 2015 года. При этом изучение тенденций рынка охватывало период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года.

Белорусский металлургический завод был приглашен Еврокомиссией к участию в работе комиссии по расследованию.

Руководство Белорусского металлургического завода приняло решение сотрудничать с Еврокомиссией в рамках начатого антидемпингового расследования и зарегистрировало предприятие в качестве заинтересованного лица.

«Европейская комиссия получит ответы на все интересующие ее вопросы и разъяснения, необходимые для принятия соответствующих решений. В свою очередь предприятием для консультаций будут привлечены опытные адвокаты, которые совместно со специалистами и субъектами собственной товаропроводящей сети выполнят все мероприятия, необходимые для квалифицированной защиты БМЗ в антидемпинговом расследовании. Оказать поддержку также согласились различные структуры и коммерческие партнеры», — говорилось в комментарии, размещенном на официальном сайте БМЗ.

Как заявлял заместитель премьер-министра Владимир Семашко 30 июня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, Белорусский металлургический завод к концу года должен выйти на рентабельную работу.

«Металлургическая отрасль по-прежнему испытывает мировое перепроизводство и стагнацию, что сопровождается падением цен на выпускаемую продукцию. Общие потери валютной выручки ОАО «Белорусский металлургический завод» вследствие падения цен в 2015 году и за первые пять месяцев 2016 года составили 348,2 млн долларов. Прежде всего за счет того, что в прошлом году цены упали на 26%, а за январь—март — еще на 21,1%», — сообщил Семашко.

 
 
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Европейская комиссия установила предварительную антидемпинговую пошлину в отношении арматуры производства Белорусского металлургического завода (БМЗ).

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