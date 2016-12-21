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В Иркутске задержаны 11 подозреваемых по делу о массовом отравлении "Боярышником"

21.12.2016 09:56 — Разное | Ежедневник  
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В Иркутске задержаны 11 подозреваемых по делу о массовом отравлении "Боярышником"

фото: tass.ru

Правоохранительные органы задержали в Иркутске 11 человек, причастных к массовому отравлению концентратом "Боярышник", от которого погибли 58 человек.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду представитель мэрии города по итогам заседания комиссии по ЧС.

"Представитель полиции на сегодняшнем заседании КЧС сказал об 11 задержанных в рамках уголовного дела об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью. У правоохранителей, по их словам, было достаточно оснований для их задержания", - сказал он.

По словам представителя мэрии, часть из задержанных граждан связаны между собой.

Как сообщил полпред президента РФ В СФО Сергей Меняйло, части задержанных по делу о массовом отравлении предъявлены обвинения. Однако Меняйло не уточнил, какому количеству задержанных предъявлены обвинения и избрана ли им мера пресечения, отметив, что этот вопрос лежит в компетенции правоохранительных органов.

По данным властей региона, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, в больницах остается 41 человек. Вместе с тем, за ночь в городе не было зарегистрировано ни одного смертельного случая отравления.

В Иркутске и области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. 

По факту ЧП возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц"). Его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. Ранее сообщалось об 11 задержанных в рамках уголовного дела.

 
 
Ссылка на источник 120
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Правоохранительные органы задержали в Иркутске 11 человек, причастных к массовому отравлению концентратом "Боярышник", от которого погибли 58 человек.

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