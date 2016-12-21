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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

21.12.2016 09:29 — Разное | Ежедневник  
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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

фото: Reuters

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Берлине 19 декабря, сообщают информагентства.

«Исполнитель операции в Берлине является солдатом ИГ, он выполнил операцию в ответ на призыв нападать на граждан стран [международной] коалиции», — говорится в сообщении агентства террористов.

Ранее 20 декабря появилась информация о том, что подозреваемый по этому делу отпущен на свободу за недостатком улик. Очевидцы не смогли опознать водителя грузовика, совершившего наезд, поэтому доказать, что подозреваемый находился в момент нападения в кабине машины, не удалось.

До этого во вторник сообщалось, что главный подозреваемый в совершении теракта в Берлине — 23-летний выходец из Пакистана Навед Б. Вместе с тем немецкие СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах объявили, что он не причастен к атаке, настоящий преступник находится на свободе и вооружен. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер заявил, что задержанный отрицает свою причастность к нападению.

Вечером 19 декабря в столице ФРГ фура совершила наезд на посетителей рождественской ярмарки. Управлявший ею человек скрылся. Во время инцидента в кабине грузовика находился еще один мужчина, он погиб. Жертвами наезда стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.

 
 
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Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Берлине 19 декабря, сообщают информагентства.

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