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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался за создание Россией совместного союзного государства с Беларусью, Украиной и Казахстаном.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зюганов предложил создать союз России, Беларуси, Украины и Казахстана Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался за создание Россией совместного союзного государства с Беларусью, Украиной и Казахстаном.

"Россия, Беларусь, Казахстан, Украина могли бы сформировать союзное государство", - сказал Зюганов во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение границ СССР и в каких рамках.По его мнению, такой союз бы имел «великолепный потенциал», пишет