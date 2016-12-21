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Дело бывшего посла Украины в Беларуси передано в суд
21.12.2016 10:09 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины направила в суд дело в отношении экс-министра обороны страны Михаила Ежеля.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в
«9 декабря 2016 года прокурором составлен обвинительный акт, который 20 декабря вместе с реестром материалов досудебного расследования и гражданским иском передано для рассмотрения по существу в Соломенский районный суд города Киева», — написала она.
Ежель подозревается в том, что умышленно, в интересах третьих лиц в течение 2011−2012 годов выдал четыре поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации. При этом имеются в виду компании, оказывающие услуги по питанию личного состава Вооруженных сил Украины.
Следователи считают, что в результате действий Ежеля государству был нанесен ущерб на сумму 43 млн гривен (около 1,6 млн долларов). Санкция статьи, по которой обвиняется экс-министр, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
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Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины направила в суд дело в отношении экс-министра обороны страны Михаила Ежеля.
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