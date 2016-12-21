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Беларусь ставит рекорды по экспорту в Африку
21.12.2016 11:02 — Разное | Ежедневник
фото: argumentua.com
Многократный рост поставок белорусской продукции в некоторые страны Африки объясняется крайне низкой базой прошлого года.
Так поставки в Буркина-Фасо за 10 месяцев 2016-го выросли почти в 1000 раз. Для этого рекорда оказалось достаточным продать несколько тракторов, а также другого оборудования, пишет "Белорусы и рынок".
Прирост экспорта в Сомали в 31 раз был обеспечен поставками продовольствия, в данном случае замороженного мяса птицы.
19-кратное увеличение экспорта в Перу связано с продаже смешанных минеральных удобрений и металлопродукции строительного назначение. Открытие новых рынков для стали и удобрений также привело к росту экспорта в другие страны Южноамериканского континента.
Среди быстрорастущих направлений экспорта наиболее сбалансированными являются поставки в Канаду и Грузию. Рост экспорта в Иорданию связан с поставками автомобильной и специальной техники.
Самые большие темпы роста белорусского экспорта товаров
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Многократный рост поставок белорусской продукции в некоторые страны Африки объясняется крайне низкой базой прошлого года.
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