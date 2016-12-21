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Многократный рост поставок белорусской продукции в некоторые страны Африки объясняется крайне низкой базой прошлого года.

Так поставки в Буркина-Фасо за 10 месяцев 2016-го выросли почти в 1000 раз. Для этого рекорда оказалось достаточным продать несколько тракторов, а также другого оборудования, пишет "Белорусы и рынок".

Прирост экспорта в Сомали в 31 раз был обеспечен поставками продовольствия, в данном случае замороженного мяса птицы.

19-кратное увеличение экспорта в Перу связано с продаже смешанных минеральных удобрений и металлопродукции строительного назначение. Открытие новых рынков для стали и удобрений также привело к росту экспорта в другие страны Южноамериканского континента.

Среди быстрорастущих направлений экспорта наиболее сбалансированными являются поставки в Канаду и Грузию. Рост экспорта в Иорданию связан с поставками автомобильной и специальной техники.

Самые большие темпы роста белорусского экспорта товаров

Страна Темпы роста экспорта,% Экспорт, тыс. долларов Сальдо, тыс. долларов Буркина-Фасо 99800 189,6 – 24 452,9 Сомали 3100 127,6 – 13 547,9 Перу 1900 5 861,4 3 493,6 Канада 700 52 057,3 36 543,1 Португалия 540 1 438,1 – 12 543,3 Марокко 540 15 847,7 316,7 Эквадор 350 11 808,7 9 816,4 Иордания 299,6 14 934,8 5 957,8 Колумбия 279,1 30 188,3 21000,7 Грузия 271,9 50 151,5 37 392,3