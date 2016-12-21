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Беларусь ставит рекорды по экспорту в Африку

21.12.2016 11:02 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь ставит рекорды по экспорту в Африку

фото: argumentua.com

Многократный рост поставок белорусской продукции в некоторые страны Африки объясняется крайне низкой базой прошлого года.

Так поставки в Буркина-Фасо за 10 месяцев 2016-го выросли почти в 1000 раз. Для этого рекорда оказалось достаточным продать несколько тракторов, а также другого оборудования, пишет "Белорусы и рынок".

Прирост экспорта в Сомали в 31 раз был обеспечен поставками продовольствия, в данном случае замороженного мяса птицы.

19-кратное увеличение экспорта в Перу связано с продаже смешанных минеральных удобрений и металлопродукции строительного назначение. Открытие новых рынков для стали и удобрений также привело к росту экспорта в другие страны Южноамериканского континента.

Среди быстрорастущих направлений экспорта наиболее сбалансированными являются поставки в Канаду и Грузию. Рост экспорта в Иорданию связан с поставками автомобильной и специальной техники. 

Самые большие темпы роста белорусского экспорта товаров

Страна

Темпы роста экспорта,%

Экспорт, тыс. долларов

Сальдо, тыс. долларов

Буркина-Фасо

99800

189,6

– 24 452,9

Сомали

3100

127,6

– 13 547,9

Перу

1900

5 861,4

3 493,6

Канада

700

52 057,3

36 543,1

Португалия

540

1 438,1

– 12 543,3

Марокко

540

15 847,7

316,7

Эквадор

350

11 808,7

9 816,4

Иордания

299,6

14 934,8

5 957,8

Колумбия

279,1

30 188,3

21000,7

Грузия

271,9

50 151,5

37 392,3

 
 
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Многократный рост поставок белорусской продукции в некоторые страны Африки объясняется крайне низкой базой прошлого года.

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