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Суриков ответил, кем считает белорусских авторов Regnum

21.12.2016 11:13 — Разное | БДГ  
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Радикальными журналистами назвал задержанных авторов интернет-ресурса Regnum посол России в Беларуси Александр Суриков, отвечая на вопрос Еврорадио о состоянии белорусско-российских отношений и его реакции на аресты пророссийских пропагандистов.

Посол отметил, что дело белорусских авторов Regnum – процессуально белорусское, а журналистов назвал «радикальными». Он сказал, что есть большие сомнения в том, что «все эти выступления работают на укрепление братских связей между белорусским и российским народами».

Суриков также сомневается, что задержанные журналисты являются настоящими патриотами Беларуси. Он напомнил, что формулировки «недогосударство», «недонарод» не украшают не только журналиста, но и любого гражданина страны.

«Поэтому в этом деле нужно хорошо разобраться. Здесь есть какая-то дисгармония в вопросах свободы слова, но есть и вопросы радикализма, разрушения межгосударственной дружбы. Есть очень много вопросов, на которые те органы, что этим занимаются, должны посмотреть, и, не влезая в свободу слова, принять соответствующее решение», – добавил российский посол.

Говоря о проблемах с поставками продуктов и о газовом вопросе, Суриков заявил, что рассматривает «отношения России и Беларуси, как отношения стратегических партнеров и братских стран».

Напомним, 9 декабря стало известно о том, что СК Беларуси расследует уголовные дела о разжигании розни и вражды гражданами Беларуси – преподавателем БГУИР Юрием Павловцом и сторожем Дмитрием Алимкиным.

Обоих задержали после проверки их материалов Министерством информации. Ведомство нашло в опубликованных авторами под псевдонимами материалах признаки разжигания межнациональной розни или социальной вражды. 

Инцидент привел к небывалому накалу страстей в белорусском сегменте социальной сети фейсбук.

 
 
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Радикальными журналистами назвал задержанных авторов интернет-ресурса Regnum посол России в Беларуси Александр Суриков, отвечая на вопрос Еврорадио о состоянии...

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