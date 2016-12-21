Радикальными журналистами назвал задержанных авторов интернет-ресурса Regnum посол России в Беларуси Александр Суриков, отвечая на вопрос Еврорадио о состоянии белорусско-российских отношений и его реакции на аресты пророссийских пропагандистов.

Посол отметил, что дело белорусских авторов Regnum – процессуально белорусское, а журналистов назвал «радикальными». Он сказал, что есть большие сомнения в том, что «все эти выступления работают на укрепление братских связей между белорусским и российским народами».

Суриков также сомневается, что задержанные журналисты являются настоящими патриотами Беларуси. Он напомнил, что формулировки «недогосударство», «недонарод» не украшают не только журналиста, но и любого гражданина страны.

«Поэтому в этом деле нужно хорошо разобраться. Здесь есть какая-то дисгармония в вопросах свободы слова, но есть и вопросы радикализма, разрушения межгосударственной дружбы. Есть очень много вопросов, на которые те органы, что этим занимаются, должны посмотреть, и, не влезая в свободу слова, принять соответствующее решение», – добавил российский посол.

Говоря о проблемах с поставками продуктов и о газовом вопросе, Суриков заявил, что рассматривает «отношения России и Беларуси, как отношения стратегических партнеров и братских стран».

Напомним, 9 декабря стало известно о том, что СК Беларуси расследует уголовные дела о разжигании розни и вражды гражданами Беларуси – преподавателем БГУИР Юрием Павловцом и сторожем Дмитрием Алимкиным.

Обоих задержали после проверки их материалов Министерством информации. Ведомство нашло в опубликованных авторами под псевдонимами материалах признаки разжигания межнациональной розни или социальной вражды.