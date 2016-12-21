Информация о задержании врача размещена на официальном сайте ГУВД Мингорисполкома.

Там сообщается, что 35-летний доктор выезжал домой к людям, чтобы вывести их из состояния запоя путем незаконного применения психотропных веществ.

Мужчина работал в одном из минских медучреждений, где официально занимался аналогичной деятельностью, но у него были свои «заказы на снятие с похмелья». Медпрепараты, которые он использовал при этом («Диазепам»), оказывают на человека психотропное действие.

Доктора задержали во время одного из визитов, в квартире по улице Щербакова, при этом у него было изъято 8 ампул, 21 таблетка и 2 шприца с «Диазепамом».

Сообщается, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.