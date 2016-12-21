О назначении вице-премьера Беларуси Натальи Кочановой на должность главы Администрации президента, а первого вице-премьера НОК Максима Рыженкова – ее заместителем сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1» днем 21 декабря.

Соответствующие кадровые решения 21 декабря принял президент Беларуси Александр Лукашенко.