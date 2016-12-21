|
Кочанова назначена главой Администрации президента, Максим Рыженков - ее замом
О назначении вице-премьера Беларуси Натальи Кочановой на должность главы Администрации президента, а первого вице-премьера НОК Максима Рыженкова – ее заместителем сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1» днем 21 декабря.
Соответствующие кадровые решения 21 декабря принял президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства поставил конкретные задачи по реформированию Администрации Президента, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию Администрации Президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников президента. Особое внимание глава государства поручил обратить на идеологическую и кадровую работу, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О назначении вице-премьера Беларуси Натальи Кочановой на должность главы Администрации президента, а первого вице-премьера НОК Максима Рыженкова – ее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии