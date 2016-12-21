﻿﻿ Кочанова назначена главой Администрации президента, Максим Рыженков - ее замом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кочанова назначена главой Администрации президента, Максим Рыженков - ее замом

21.12.2016 12:20 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

О назначении вице-премьера Беларуси Натальи Кочановой на должность главы Администрации президента, а первого вице-премьера НОК Максима Рыженкова – ее заместителем сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1» днем 21 декабря.

Соответствующие кадровые решения 21 декабря принял президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства поставил конкретные задачи по реформированию Администрации Президента, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию Администрации Президента с ветвями власти, в том числе на местном уровне через помощников президента. Особое внимание глава государства поручил обратить на идеологическую и кадровую работу, сообщает БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О назначении вице-премьера Беларуси Натальи Кочановой на должность главы Администрации президента, а первого вице-премьера НОК Максима Рыженкова – ее...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Главой Администрации президента стала Кочанова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика