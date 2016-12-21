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Исследователь показал на видео укус самого болезненного насекомого

21.12.2016 12:43 — Разное | Tut.by  
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Исследователь дикой природы Койот Петерсон испытал на себе исключительно болезненный укус «муравья-пули». Сюжет об этом появилися на YouTube-канале Brave Wilderness.


Изображение: Brave Wilderness / youtube.com

На видео мужчина сажает себе на руку «муравья-пулю» (Paraponera clavata) — хищное тропическое насекомое с очень сильным жалом. Укусы этих муравьев соответствуют наивысшей оценке по шкале Шмидта — 4+. Сам укус происходит на временной отметке 13.17.

Пулей этих муравьев называют из-за того, что боль укуса ощущается сравнима с последствиями огнестрельного ранения. У некоторых местных бразильских индейских племен эти муравьи используются в обрядах инициации мальчиков, свидетельствующих об их подготовке к взрослой жизни и возможности стать настоящим воином.

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Ранее исследователя кусал тарантуловый ястреб (Pepsis formosa). Боль от его укуса длится около пяти минут и оценивается учеными в четыре балла по шкале Шмидта. Для сравнения — укус пчелы в этой шкале соответствует 1,0 балла, красного муравья — 1,2, шершня — 2,0.

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На видео мужчина сажает себе на руку "муравья-пулю" (Paraponera clavata) - хищное тропическое насекомое с очень сильным жалом.

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