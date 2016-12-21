|
Исследователь показал на видео укус самого болезненного насекомого
Исследователь дикой природы Койот Петерсон испытал на себе исключительно болезненный укус «муравья-пули». Сюжет об этом появилися на YouTube-канале
На видео мужчина сажает себе на руку «муравья-пулю» (Paraponera clavata) — хищное тропическое насекомое с очень сильным жалом. Укусы этих муравьев соответствуют наивысшей оценке по шкале Шмидта — 4+. Сам укус происходит на временной отметке 13.17.
Пулей этих муравьев называют из-за того, что боль укуса ощущается сравнима с последствиями огнестрельного ранения. У некоторых местных бразильских индейских племен эти муравьи используются в обрядах инициации мальчиков, свидетельствующих об их подготовке к взрослой жизни и возможности стать настоящим воином.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Ранее исследователя
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На видео мужчина сажает себе на руку "муравья-пулю" (Paraponera clavata) - хищное тропическое насекомое с очень сильным жалом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии