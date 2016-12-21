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Все услуги электросвязи в Беларуси с 1 января будут облагаться НДС по ставке 25%

21.12.2016 13:15 — Разное | Tut.by  
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С 1 января 2017 года все услуги электросвязи в Беларуси будут облагаться НДС по ставке 25%, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления методологии налогообложения организаций МНС Игорь Скринников.


«С 1 января в отношении всех услуг электросвязи будет установлена ставка НДС в размере 25%. Сейчас эта ставка уже применяется, но только в отношении услуг, оказываемых абонентам.

С января применение ставки станет несколько шире, потому что она будет применяться в отношении всех услуг электросвязи», — подчеркнул Игорь Скринников.

Напомним, ставка НДС на услуги электросвязи выросла с 20 до 25% еще с 1 апреля. Это затронуло как сотовых операторов, так и интернет-провайдеров. Оплачивать рост налога пришлось их абонентам.

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Абоненты сотовых операторов и интернет-провайдеров ощутили повышение ставки еще в апреле.

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