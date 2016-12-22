Архив (Разное)

Неиспользуемое здание сельской библиотеки в деревне Боруны, что на Браславщине, приобретено недавно физическим лицом на аукционе в фонде «Витебскоблимущество» под жилье. Возможно, уже скоро в стенах обновленного здания на смену пыльным фолиантам придут домашний комфорт и уют. Покупка простаивающих строений для решения жилищного вопроса стала одной из любопытных тенденций этого года на Витебщине.



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По словам заместителя начальника управления по распоряжению госимуществом фонда «Витебскоблимущество» Ольги Юшковской, право приобретать на аукционах недвижимость для использования в качестве жилых помещений или ведения подсобного хозяйства было предоставлено гражданам в середине 2012 года в соответствии с Указом президента Республики Беларусь № 294. Упрощенно механизм реализации строений выглядит так.

Сооружение выставляется на торги, при этом в условиях специально оговаривается возможность перепрофилирования под жилые помещения. Если объект не востребован, то его удешевляют вплоть до одной базовой величины. Хотя в последнем случае приоритет отдается производственным целям, но если аукцион признан несостоявшимся, то на повторных торгах за одну базовую величину на недвижимость смогут претендовать и граждане, присмотревшие ее для перестройки под жилье.

В текущем году реализовано уже около десятка объектов недвижимости. Наиболее часто такие сделки совершались в Оршанском и Браславском районах. Потенциальные покупатели выбирают места с развитой инфраструктурой. Немаловажным фактором в пользу приобретения является наличие поблизости водоемов, радующих глаз пейзажей, да еще некоторые, порой неожиданные, аспекты.

Так, на одном из октябрьских аукционов в этом году ушло с молотка неиспользуемое здание, принадлежавшее Великолетчанскому детскому дому, которое новый собственник преобразует в жилой особняк. Двухэтажный дом 1919 года постройки общей площадью более 480 кв. м обошелся покупателю в 22 деноминированных рубля. Он расположен в живописном месте вблизи озера Летцы в Витебском районе. Молва утверждает, что в начале прошлого века это была панская усадьба, а новый хозяин загорелся желанием восстановить историю дома.

Между прочим, для местных властей такая частная инициатива дает возможность решать общую проблему вовлечения в оборот множества пустующих социальных объектов — а это школы, детские сады, библиотеки, клубы и т.д., которые в последние годы стали жертвами урбанизации.

Например, за десять лет количество сельских школ в Витебской области сократилось почти вдвое, а это в основном добротные здания с развитой инфраструктурой. Как показывает практика, подобные сооружения можно преобразовывать под жилье наиболее комфортно и оптимально по затратам.

Безусловно, приступая к любому проекту, в том числе по улучшению жилищных условий, необходимо четко видеть возможные варианты развития событий, просчитывать риски и трезво оценивать собственные возможности.

Приобретение недвижимости на аукционе, особенно что касается лотов с начальной ценой в базовую величину, сопряжено с определенными обязательствами, которые берет на себя новый собственник. В частности, строго регламентируется период времени, за который владелец должен приступить к освоению земельного участка, вовлечь в оборот недвижимость.

К сожалению, в регионе уже был прецедент привлечения к ответственности за невыполнение условий договора купли-продажи гражданина, задумавшего приспособить строение под жилье.

К слову, на потенциал использования простаивающей недвижимости в качестве жилья обратили внимание и коммерческие структуры. Из наиболее известных примеров можно привести два объекта в областном центре. Это бывший учебный корпус школы-интерната по улице Шмырева и долгое время пустовавшее здание общежития на улице Гагарина. Сегодня они активно преображаются в жилые дома с квартирами-студиями, которые в последующем будут продаваться или предоставляться в аренду.