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В Белтелерадиокомпании — кадровые перестановки
21.12.2016 13:34 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Руководство Белтелерадиокомпании "провело беспрецедентные кадровые назначения", сообщила пресс-служба медиахолдинга.
Генеральным продюсером Генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании назначен Глеб Шульман, ранее возглавлявший телеканал "Беларусь 1". Его заместителем назначена Ольга Шлягер — "лучший продюсер топовых проектов медиахолдинга", отмечает пресс-служба.
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Руководство Белтелерадиокомпании "провело беспрецедентные кадровые назначения", сообщила пресс-служба медиахолдинга.
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