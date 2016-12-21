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Руководство Белтелерадиокомпании "провело беспрецедентные кадровые назначения", сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Генеральным продюсером Генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании назначен Глеб Шульман, ранее возглавлявший телеканал "Беларусь 1". Его заместителем назначена Ольга Шлягер — "лучший продюсер топовых проектов медиахолдинга", отмечает пресс-служба.



Телеканал "Беларусь 1" возглавила Елена Ладутько, которая ранее руководила телеканалом "Беларусь 24", а до этого была одним из топ-менеджеров Агентства теленовостей (АТН).



Руководителем канала "Беларусь 24" назначен Александр Мартыненко, бывший руководитель АТН и бывший заместитель председателя Белтелерадиокомпании.



Директором канала "Беларусь 2" стала Елена Образцова, прежде работавшая исполнительным продюсером на "Беларусь 1".



Наталья Маринова, которая возглавляла "Беларусь 2", назначена руководителем телеканала "Беларусь 3".



"Мы уверены, что новые лица и новые проекты позволят в полной мере реализовать амбициозные планы медиахолдинга, расширить нашу телеаудиторию и укрепить позиции Белтелерадиокомпании на медиарынке страны", — говорится в сообщении пресс-службы.



Со сменой руководства в новом году изменится и сетка вещания Белтелерадиокомпании. Три больших проекта представит уже в первой половине 2017 года телеканал "Беларусь 1". Появятся новые передачи на телеканалах "Беларусь 2", "Беларусь 5" и "Беларусь 24". Новые проекты собственного производства появятся в эфире "Беларусь 3".



В состав Белтелерадиокомпании входят семь телеканалов, пять радиостанций и пять областных телерадиокомпаний. Возглавляет медиахолдинг с 2010 года бывший директор Купаловского театра, в 2004—2012 годах депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько.