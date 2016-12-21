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Специалисты раскрыли схему российских хакеров, зарабатывавших по 5 миллионов долларов в день

21.12.2016 13:42 — Разное | Tut.by  
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В США раскрыли сеть поддельных сайтов и виртуальных пользователей, которая зарабатывала до 5 миллионов долларов ежедневно на мошенничестве с видеорекламой. Об этом говорится в отчете компании White Ops, которая занимается компьютерной безопасностью в сфере рекламы, передает «Медуза».


Глава компании Майкл Тиффани рассказал, что эту сеть организовали хакеры из России. Они создали более 250 тысяч поддельных сайтов и зарегистрировали более полумиллиона IP-адресов в США, чтобы имитировать активность пользователей.

Созданная сеть под названием Methbot работала как посредник в системе распространения рекламы, она подключалась к бирже видеоконтента и выдавала себя за представителя таких сайтов как Facebook, Fox News, CBS Sports, The New York Times и других — всего более шести тысяч популярных изданий и платформ.

Затем для имитирования показов видеорекламы на поддельных сайтах использовались боты, которые вели себя как обычные пользовали — кликали на ролик, останавливали его и так далее. Таким образом они генерировали 200−300 миллионов просмотров в день, что конвертировалось в 3−5 миллионов долларов рекламной прибыли.

White Ops выяснила, что мошенники находятся в России, а их основная цель — получение прибыли. Нет никаких свидетельств того, что они связаны со взломами во время выборов в США, к которым, по версии разведки и президента США Барака Обамы, причастно российское правительство.

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В США раскрыли сеть поддельных сайтов и виртуальных пользователей, которая зарабатывала до 5 миллионов долларов ежедневно на мошенничестве с видеорекламой.

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