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МНС нашло 240 тысяч «тунеядцев»

21.12.2016 14:01 — Разное | Ежедневник  
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МНС нашло 240 тысяч «тунеядцев»

фото: belta.by

Министерство по налогам и сборам направило более 240 тыс. извещений на уплату сбора не участвующим в финансировании государственных расходов белорусам.

 Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Михаил Рассолько.

"Налоговыми органами выслано более 240 тыс. уведомлений на уплату сбора на финансирование государственных расходов. Поступило в бюджет данного платежа более 3,7 млн рублей", - сказал он.
 

 
 
Ссылка на источник 92
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Министерство по налогам и сборам направило более 240 тыс. извещений на уплату сбора не участвующим в финансировании государственных расходов белорусам.

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