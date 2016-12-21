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МНС нашло 240 тысяч «тунеядцев»
21.12.2016 14:01 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Министерство по налогам и сборам направило более 240 тыс. извещений на уплату сбора не участвующим в финансировании государственных расходов белорусам.
Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции в пресс-центре
"Налоговыми органами выслано более 240 тыс. уведомлений на уплату сбора на финансирование государственных расходов. Поступило в бюджет данного платежа более 3,7 млн рублей", - сказал он.
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Министерство по налогам и сборам направило более 240 тыс. извещений на уплату сбора не участвующим в финансировании государственных расходов белорусам.
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