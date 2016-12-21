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Глава государства Александр Лукашенко назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности президента Беларуси, который до настоящего времени работал в должности начальника управления в данной структуре.

Александр Лукашенко отметил, что Андрей Павлюченко является человеком опытным, и ему присуща железная исполнительность. «Тут надо брать пример. У нас этого не хватает не столько в Службе безопасности, сколько в других подразделениях», - сказал глава государства.

По его словам, исполнительность в целом является важным качеством, которое должно быть присуще стилю работы любого руководителя, не только в силовых структурах, пишет БЕЛТА .

Что касается работы Службы безопасности президента, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никаких излишеств, особенно во время публичных мероприятий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко сменил начальника своей службы безопасности Глава государства Александр Лукашенко назначил Андрея Павлюченко начальником Службы безопасности президента Беларуси, который до настоящего времени работал в...

«Если вы начинаете где-то людей излишне отталкивать (понятно, охрана, безопасность), но надо знать, что каждый человек хочет видеть своего президента, - отметил глава государства. - Надо находить эту середину, очень аккуратно, профессионально работать. Служба научилась это делать».