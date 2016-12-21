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Главой Службы безопасности президента назначен Павлюченко

21.12.2016 15:04 — Разное | БДГ  
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Андрей Павлюченко стал начальником Службы безопасности президента, сменив на этом посту Виктора Шинкевича, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Ранее Павлюченко занимал пост начальника одного из управлений службы. Лукашенко отметил большой опыт и железную исполнительность нового главы СБ.

Президент отметил, что деятельность службы безопасности должна быть профессиональной, а ее представители должны работать аккуратно и не допускать излишних действий – в частности во время поездок и посещений президентом публичных мероприятий.

«Если вы начинаете где-то людей излишне отталкивать, – понятно, охрана, безопасность, – но надо знать, что каждый человек хочет видеть своего президента», – заявил Лукашенко.

Напомним, сегодня президент Беларуси произвел и другие кадровые перестановки, назначив главой Администрации президента Наталью Кочанову, а ее заместителем – Максима Рыженкова.

 
 
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Андрей Павлюченко стал начальником Службы безопасности президента, сменив на этом посту Виктора Шинкевича, сообщает пресс-служба президента Беларуси. Ранее...

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