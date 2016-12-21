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Беларусь в следующем году планирует поставить на экспорт 10 миллионов тонн калийных удобрений

21.12.2016 15:03 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь в следующем году планирует поставить на экспорт 10 миллионов тонн калийных удобрений

фото: naviny.by

Беларусь рассчитывает выйти на экспорт 10 миллионов тонн калийных удобрений в 2017 году. Об этом заявил 21 декабря в Палате представителей заместитель премьер-министра Михаил Русый.

«Цены выровнялись и даже несколько поднялись, заключены контракты. Сегодня «Беларуськалий» работает на 95% загрузки, но спрос есть», — уточнил он.

По прогнозам Русого, в текущем году белорусский экспорт хлоркалия превысит 9 миллионов тонн, передает naviny.by.

Выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, вице-премьер сообщил, что суммарные запасы хлоркалия в Беларуси оцениваются в 7,5 миллиарда тонн. «В мировом экспорте калийных удобрений, как и по обеспеченности запасами калийного сырья, Беларусь занимает третье место после Канады и России. Несмотря на тенденцию частого изменения цен на калийные удобрения, калийная отрасль страны развивается достаточно динамично», — добавил Русый.

В 2015 году ОАО «Белорусская калийная компания» экспортировала порядка 9,2 миллиона тонн калийных удобрений.

 
 
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Беларусь рассчитывает выйти на экспорт 10 миллионов тонн калийных удобрений в 2017 году. Об этом заявил 21 декабря в Палате представителей заместитель...

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