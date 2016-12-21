Военные чиновники США отмечают, что российские и американские спецназовцы практически не различимы на поле боя, пишет Business Insider.

По мнению издания, Москва извлекла выгоду из рамочного соглашения о взаимопонимании, подписанного между двумя странами, которое предполагало обмен военным опытом и проведение практических мероприятий, а также обучение российских курсантов в военной академии Вест-Пойнт.

BusinessInsider выбрал 18 фотографий, которые подчеркивают схожесть спецназа двух стран.



Настоящей элитой американского спецназа считаются «зеленые береты». Это неофициальное название сил специального назначения армии США. Фото: US Army.



Лучшие бойцы российского спецназа носят краповый берет, получить который можно, только сдав сложнейший экзамен. Изображение: RT/screenshot



Спецназовцы обеих стран выглядят очень похоже, даже расцветка камуфляжа у них почти не различается. Фото: US Army.



Главным отличием бойцов портал BusinessInsider называет оружие – американские бойцы пользуются М4, российские предпочитают АК. Фото: Минобороны России.



«От шлемов до экипировки все выглядит очень схоже», – рассказал изданию The Wall Street Journal один из военных чиновников.Фото: WSJ.



И это настораживает. Фото: Минобороны России.



Вот американские спецназовцы проводят зачистку помещения. Фото: US Army.



А это их российские коллеги делают то же самое. Фото: Минобороны России.



Американский спецназ закрепляется на посадочной площадке. Фото: US Army via BlackFive.



А вот это упражнение отрабатывают российские бойцы. Фото: Минобороны России



Самые меткие стрелки американского спецназа проходят специальные снайперские курсы. Фото: Flickr/U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School.



Российские военные поступают также. Фото: Минобороны России.



Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки американского спецназа.



Российского, впрочем, тоже.



Американские бойцы проходят альпинистскую подготовку. Фото: Pfc. Steven Young/US Army.



Российские также могут неожиданно вломиться через окно, чтобы застать противника врасплох. Фото: Минобороны России.



Следует заметить, что US Special Forces тренируются с войсками своих союзников, которые носят похожую форму и обучаются похожим тактикам. Фото: US Army.



Кажется, что в какой-то степени Россия сделала свои вооруженные силы неотличимыми от американских, пишет Business Insider. Фото: Минобороны России.