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Как выглядят и действуют спецназовцы России и США

21.12.2016 15:37 — Разное | Tut.by  
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Военные чиновники США отмечают, что российские и американские спецназовцы практически не различимы на поле боя, пишет Business Insider.

По мнению издания, Москва извлекла выгоду из рамочного соглашения о взаимопонимании, подписанного между двумя странами, которое предполагало обмен военным опытом и проведение практических  мероприятий, а также обучение российских курсантов в военной академии Вест-Пойнт.

BusinessInsider выбрал 18 фотографий, которые подчеркивают схожесть спецназа двух стран.


Настоящей элитой американского спецназа считаются «зеленые береты». Это неофициальное название сил специального назначения армии США. Фото: US Army.

Лучшие бойцы российского спецназа носят краповый берет, получить который можно, только сдав сложнейший экзамен. Изображение: RT/screenshot

Спецназовцы обеих стран выглядят очень похоже, даже расцветка камуфляжа у них почти не различается. Фото: US Army.

Главным отличием бойцов портал BusinessInsider называет оружие – американские бойцы пользуются М4, российские предпочитают АК. Фото: Минобороны России.

«От шлемов до экипировки все выглядит очень схоже»,  – рассказал изданию The Wall Street Journal один из военных чиновников.Фото: WSJ.

И это настораживает. Фото: Минобороны России.

Вот американские спецназовцы проводят зачистку помещения. Фото: US Army.

А это их российские коллеги делают то же самое. Фото: Минобороны России.

Американский спецназ закрепляется на посадочной площадке. Фото: US Army via BlackFive.

А вот это упражнение отрабатывают российские бойцы. Фото: Минобороны России

Самые меткие стрелки американского спецназа проходят специальные снайперские курсы. Фото: Flickr/U.S. Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School.

Российские военные поступают также. Фото: Минобороны России.

Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки американского спецназа.

Российского, впрочем, тоже.

Американские бойцы проходят альпинистскую подготовку. Фото: Pfc. Steven Young/US Army.

Российские также могут неожиданно вломиться через окно, чтобы застать противника врасплох. Фото: Минобороны России.

Следует заметить, что US Special Forces тренируются с войсками своих союзников, которые носят похожую форму и обучаются похожим тактикам. Фото: US Army.

Кажется, что в какой-то степени Россия сделала свои вооруженные силы неотличимыми от американских, пишет Business Insider. Фото: Минобороны России.

 

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