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Президент: в 2017 году надо чего бы ни стоило достичь уровня средней зарплаты в 500 долларов
Александр Лукашенко
«Еще раз подчеркиваю, 500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, — заявил Александр Лукашенко во время назначения нового руководства администрации президента. — От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их».
Напомним, в ноябре президент
Зарплатой в 500 долларов в октябре
Сегодня президент также заявил о том, что нужно «избавить бизнес от излишних проверок и навести порядок с нормативами в разных сферах».
«Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько — соответствуют — иди работай, — сказал Александр Лукашенко. — Второе — никаких хождений с проверками, особенно вновь открытых предприятий».
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Александр Лукашенко также поручил новой администрации президента "избавить бизнес от излишних проверок и навести порядок с нормативами в разных сферах".
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