Александр Лукашенко напомнил сегодня новой администрации президента о своем поручении выйти в 2017 году на среднюю зарплату по стране в 500 долларов, сообщает БЕЛТА .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY.

«Еще раз подчеркиваю, 500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, — заявил Александр Лукашенко во время назначения нового руководства администрации президента. — От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их».

Напомним, в ноябре президент поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда. Позже министр экономики Владимир Зиновский заявил , что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача».

Зарплатой в 500 долларов в октябре могли похвастаться только жители Солигорского района и минчане.

Сегодня президент также заявил о том, что нужно «избавить бизнес от излишних проверок и навести порядок с нормативами в разных сферах».

«Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько — соответствуют — иди работай, — сказал Александр Лукашенко. — Второе — никаких хождений с проверками, особенно вновь открытых предприятий».