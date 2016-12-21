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Президент: в 2017 году надо чего бы ни стоило достичь уровня средней зарплаты в 500 долларов

21.12.2016 15:48 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко напомнил сегодня новой администрации президента о своем поручении выйти в 2017 году на среднюю зарплату по стране в 500 долларов, сообщает БЕЛТА.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY.

«Еще раз подчеркиваю, 500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, — заявил Александр Лукашенко во время назначения нового руководства администрации президента. — От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их».

Напомним, в ноябре президент поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда. Позже министр экономики Владимир Зиновский заявил, что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача».

Зарплатой в 500 долларов в октябре могли похвастаться только жители Солигорского района и минчане.

Сегодня президент также заявил о том, что нужно «избавить бизнес от излишних проверок и навести порядок с нормативами в разных сферах».

«Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько — соответствуют — иди работай, — сказал Александр Лукашенко. — Второе — никаких хождений с проверками, особенно вновь открытых предприятий».

 
 
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Александр Лукашенко также поручил новой администрации президента "избавить бизнес от излишних проверок и навести порядок с нормативами в разных сферах".

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