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Лукашенко в очередной раз потребовал зарплаты по 500 долларов

21.12.2016 16:26 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко в очередной раз потребовал зарплаты по 500 долларов

фото: belta.by

Александр Лукашенко, назначая 21 декабря новое руководство Администрации президента, напомнил о своем поручении достичь в 2017 году уровня средней зарплаты по стране в 500 долларов.

«Еще раз подчеркиваю – 500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило, — потребовал белорусский лидер. — От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать их».

Еще одна тема, на которой акцентировал внимание глава государства, — избавление от излишних проверок бизнеса и наведение порядка с нормативами в разных сферах, передает БЕЛТА.

«Надо сделать нормальные нормативы по ветеринарии, санитарии, пожарному делу и так далее. Нормативов несколько - соответствуют — иди работай, — сказал он. — Второе — никаких хождений с проверками, особенно вновь открытых предприятий».

Вместе с тем предполагается усилить ответственность руководителей субъектов хозяйствования за безопасную работу на предприятиях и контроль соответствующих вопросов. «Не надо излишне довлеть над людьми. Мы утвердим их (нормативы) у президента, доведем до общества, и это будет правило, по которому мы должны жить», — резюмировал Александр Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко, назначая 21 декабря новое руководство Администрации президента, напомнил о своем поручении достичь в 2017 году уровня средней зарплаты по...

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