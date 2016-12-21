﻿ В Беларуси усилят ответственность за уклонение от уплаты налогов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Беларуси усилят ответственность за уклонение от уплаты налогов

21.12.2016 17:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Беларуси усилят ответственность за уклонение от уплаты налогов

фото: creditnyi.ru

В Беларуси планируется ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси», который приняла 21 декабря Палата представителей в первом чтении, передает БЕЛТА.

Представляя законопроект парламентариям, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, что изменения вносятся, в частности, в Уголовный кодекс, передает БЕЛТА. Предлагается ввести ответственность для лиц, виновных в уклонении от уплаты налогов, сборов путем сокрытия (умышленного занижения) налоговой базы. Речь в том числе идет о непредоставлении документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов.

Согласно законопроекту, усиливается ответственность лиц, привлекаемых по статье об уклонении от уплаты налогов. Предлагается увеличить пороговый барьер крупного и особо крупного размеров ущерба. Крупный составит 2000 и более базовых величин, установленных на день совершения преступления, особо крупный – 3500 и более базовых величин.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется нормами, которые усиливают административную ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

 
 
Ссылка на источник 134
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируется ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Елки" - классика вроде "Иронии судьбы". Что о новой комедии думает модная минская публика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика