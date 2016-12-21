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В Беларуси усилят ответственность за уклонение от уплаты налогов
21.12.2016 17:17 — Разное | Ежедневник
фото: creditnyi.ru
В Беларуси планируется ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы.
Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси», который приняла 21 декабря Палата представителей в первом чтении, передает БЕЛТА.
Представляя законопроект парламентариям, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, что изменения вносятся, в частности, в Уголовный кодекс, передает
Согласно законопроекту, усиливается ответственность лиц, привлекаемых по статье об уклонении от уплаты налогов. Предлагается увеличить пороговый барьер крупного и особо крупного размеров ущерба. Крупный составит 2000 и более базовых величин, установленных на день совершения преступления, особо крупный – 3500 и более базовых величин.
Кодекс об административных правонарушениях дополняется нормами, которые усиливают административную ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
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В Беларуси планируется ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы.
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