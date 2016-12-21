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В Беларуси планируется ввести уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы.

Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси», который приняла 21 декабря Палата представителей в первом чтении, передает БЕЛТА.

Представляя законопроект парламентариям, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, что изменения вносятся, в частности, в Уголовный кодекс, передает БЕЛТА . Предлагается ввести ответственность для лиц, виновных в уклонении от уплаты налогов, сборов путем сокрытия (умышленного занижения) налоговой базы. Речь в том числе идет о непредоставлении документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов.

Согласно законопроекту, усиливается ответственность лиц, привлекаемых по статье об уклонении от уплаты налогов. Предлагается увеличить пороговый барьер крупного и особо крупного размеров ущерба. Крупный составит 2000 и более базовых величин, установленных на день совершения преступления, особо крупный – 3500 и более базовых величин.

Кодекс об административных правонарушениях дополняется нормами, которые усиливают административную ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.