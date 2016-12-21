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Стали известны самые стильные мужчины 2016 года по версии журнала The Hollywood Reporter.

В список попал швейцарский теннисист Роджер Федерер, который показал своего внутреннего агента 007 на шоу Chanel в октябре, пишут "Газета.Ру" .

Издание также отметило музыканта Фаррелла Уильямса, способного добавить собственный стиль даже в самый простой образ, и актера Тома Харди, обращающего особое внимание на детали.

Одним из самых стильных мужчин года оказался и актер Том Хиддлстон, который, как отмечает журнал, не всегда одевается для красной дорожки смело, зато его костюмы «совершенны».

Кроме того, в список включены актеры Райан Гослинг, Идрис Эльба, Джаред Лето, Райан Рейнольдс, Крис Пратт и другие звезды.

Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира, 17-кратный чемпион турниров Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер победил в финале голосования за звание самого стильного мужчины года по версии издания GQ.