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Cамые стильные мужчины 2016 года
21.12.2016 17:53 — Разное | Ежедневник
фото: sports.ru
Стали известны самые стильные мужчины 2016 года по версии журнала The Hollywood Reporter.
В список попал швейцарский теннисист Роджер Федерер, который показал своего внутреннего агента 007 на шоу Chanel в октябре, пишут
Издание также отметило музыканта Фаррелла Уильямса, способного добавить собственный стиль даже в самый простой образ, и актера Тома Харди, обращающего особое внимание на детали.
Одним из самых стильных мужчин года оказался и актер Том Хиддлстон, который, как отмечает журнал, не всегда одевается для красной дорожки смело, зато его костюмы «совершенны».
Кроме того, в список включены актеры Райан Гослинг, Идрис Эльба, Джаред Лето, Райан Рейнольдс, Крис Пратт и другие звезды.
Ранее сообщалось, что экс-первая ракетка мира, 17-кратный чемпион турниров Большого шлема швейцарский теннисист Роджер Федерер победил в финале голосования за звание самого стильного мужчины года по версии издания GQ.
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Стали известны самые стильные мужчины 2016 года по версии журнала The Hollywood Reporter.
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