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Послу Карлову присвоено звание Героя России

21.12.2016 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Послу Карлову присвоено звание Героя России

фото: sputnik.by

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации Карлову А.Г.».

Андрей Карлов удостоен почетного звания «за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.

Звание присвоено посмертно.

Напомним, Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре.

 
 
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Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации Карлову А.Г.».

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