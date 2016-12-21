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Послу Карлову присвоено звание Героя России
21.12.2016 17:43 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации Карлову А.Г.».
Андрей Карлов удостоен почетного звания «за проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.
Звание присвоено посмертно.
Напомним, Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в художественной галерее в Анкаре.
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Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации Карлову А.Г.».
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