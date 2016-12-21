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Игоря Бузовского "сократили"
21.12.2016 18:52 — Разное | Ежедневник
фото Masty.eu
Александр Лукашенко соответствующим указом освободил Игоря Бузовского от должности заместителя главы Администрации президента.Официально причина в сообщении президентской пресс-службы называется "в связи с переходом на другую работу".
Вместе с тем, сегодня на встрече Александра Лукашенко с Натальей Кочановой по случаю ее назначения главой Администрации, президент высказал мнение о необходимости сокращения одной из должностей заместителя (скорее всего, это заместитель главы Администрации по идеологии), существенно перестроив идеологическое направление, закрепив его за первым заместителем.
"Я просто высказываю свое предположение, а вы там посмотрите», — сказал Александр Лукашенко, обращаясь к Кочановой.
При этом, на взгляд главы государства, часть соответствующих функций должна перейти к пресс-секретарю президента Наталье Эйсмонт.
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Александр Лукашенко соответствующим указом освободил Игоря Бузовского от должности заместителя главы Администрации президента.
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