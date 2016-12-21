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"Беларусбанк" сменил руководителя

21.12.2016 19:11 — Разное | Ежедневник  
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"Беларусбанк" сменил руководителя

фото ОНТ

Обязанности председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» возложены на заместителя председателя правления Александра Поливко.

Прежний председатель правления "Беларусбанка" Сергей Писарик освобжден от занимаемой должности решением Наблюдательного совета ОАО «АСБ Беларусбанк» от 19 декабря 2016 года по соглашению сторон.

Новый руководитель Александр Поливко ранее занимал должность заместителя председателя правления "Беларусбанка».

"Изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств", - отмечают в банке.

Александр Поливко 1961 года рождения. В 2005 году закончил Белорусский государственный экономический университет.

С 1995 по 2011 занимал руководящие должности в учреждениях "Беларусбанка". 

С 2011 года являлся зампредом председателя правления. Он курировал деятельность Департамента корпоративного бизнеса и выполнял ряд других функций.

 
 
Ссылка на источник 112
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Обязанности председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» возложены на заместителя председателя правления Александра Поливко.

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