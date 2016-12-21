



В 80% случаев белорусские мужчины становятся жертвами торговли людьми на территории России.

Исследование ситуации в сфере торговли мужчинами в Украине, Беларуси и Молдове было проведено по заказу Международной организации по миграции (МОМ) и профинансировано Министерством иностранных дел Норвегии, пишет Thinktanks.by .

Оно показало, что риски, связанные с попаданием в ситуацию, связанную с торговлей людьми, не зависят от уровня образования и места проживания. Более половины опрошенных мужчин, пострадавших от торговли людьми и получивших помощь от МОМ в Украине, Беларуси и Молдове, имеют профессионально-техническое образование, 24% имеют высшее образование, 71% проживает в городах.

774 «зафиксированных» белоруса

В 2010 -2015 годах представительства МОМ в Украине, Беларуси и Молдове оказали помощь 3330 мужчинам, пострадавших от трудовой эксплуатации. Наибольшее количество пострадавших мужчин, а именно 2417 человек, были из Украины, также было выявлено 774 пострадавших мужчины в Беларуси и 139 в Молдове. В Украине и в Беларуси с 2012 года количество идентифицированных МОМ мужчин, пострадавших от торговли людьми, больше, чем количество женщин.

«Количество мужчин, пострадавших от торговли людьми в регионе, может быть значительно больше, поскольку многие из них не обращается за помощью, - отметил Манфред Профази, глава Представительства МОМ в Украине. - Целью проведенного исследования было оценить ситуацию с торговлей мужчинами в Украине, Беларуси и Молдове для того, чтобы в дальнейшем лучше противодействовать этому виду современного рабства ».

80% случаев эксплуатации – на территории России

Исследование показывает, что главным фактором, который толкает мужчин из трех стран принимать сомнительные предложения работы, - это общераспространенное закрытие заводов, где обычно работало значительное количество местного населения. Другой фактор - ощутимая разница в оплате на местном рынке труда и в Российской Федерации. Именно РФ остается основной страной назначения пострадавших от торговли людьми из Украины, Беларуси и Молдовы (80% представленных в исследовании случаев эксплуатации имели место именно на территории России).

Более половины мужчин пострадавших от торговли людьми, которых опросила МОМ, эксплуатировались в сфере строительства. Одна пятая часть респондентов работала в сельскохозяйственном секторе - в теплицах и на сезонном сборе овощей и фруктов (в случае Украины и Беларуси), а также на пастбищах (в случае Молдовы).

8% респондентов «продавали» трижды

Большинство респондентов (78%) указали, что их эксплуатировали только один раз, в то время как 14% пострадавших дважды, а 8% респондентов заявили, что их эксплуатировали трижды. Один из пяти респондентов утверждал, что готов снова оставить дом, если ему пообещают работу, но на этот раз в другой стране.

Основным источником информации о работе, которая закончилась эксплуатацией, были родственники, друзья и знакомые пострадавших мужчин. «Поскольку мужчины узнают о сомнительной работе от друзей или случайных знакомых, то они не очень тщательно проверяют информацию о вакансии и условиях труда», - отмечает исследователь Наталья Гусак, руководитель Школы социальной работы Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Результаты исследования показывают, что необходимо проводить масштабные кампании, которые были бы ориентированы на мужчин как основную группу риска. Кампании должны быть направлены на предупреждение случаев торговли людьми, повышение осведомленности о правах, особенностях пересечения границы, требованиях к работе в стране назначения и мерах безопасности, которые необходимо соблюдать перед поездкой, чтобы не попасть в ловушку к торговцам людьми.