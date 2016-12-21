Игорь Бузовский освобожден от должности замглавы Администрации в связи с переходом на другую работу.

Об этом сообщают в пресс-службе белорусского лидера .

Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 21 декабря 2016 г.

Напомним, в этот день Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки, назначив новых руководителей служб, ведомств и телеканалов.

Главой администрации президента Беларуси назначена Наталья Кочанова, первым заместителем - Максим Рыженков.