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Бузовский освобожден от занимаемой должности
Игорь Бузовский освобожден от должности замглавы Администрации в связи с переходом на другую работу.
Об этом сообщают в
Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 21 декабря 2016 г.
Напомним, в этот день Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки, назначив новых руководителей служб, ведомств и телеканалов.
Главой администрации президента Беларуси
Отметим, что изменения произошли и в руководстве ОАО "Беларусбанк" - сегодня глава Беларусбанка Сергей Писарик официально
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Игорь Бузовский освобожден от должности замглавы Администрации в связи с переходом на другую работу.
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