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Бузовский освобожден от занимаемой должности

21.12.2016 19:43 — Разное | БДГ  
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Игорь Бузовский освобожден от должности замглавы Администрации в связи с переходом на другую работу.

Об этом сообщают в пресс-службе белорусского лидера.

Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 21 декабря 2016 г.

Напомним, в этот день Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки, назначив новых руководителей служб, ведомств и телеканалов.

Главой администрации президента Беларуси назначена Наталья Кочанова, первым заместителем - Максим Рыженков

Отметим, что изменения произошли и в  руководстве ОАО "Беларусбанк" - сегодня глава Беларусбанка Сергей Писарик официально освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон по решению наблюдательного совета «Беларусбанка» от 19 декабря. Обязанности председателя правления банка возложены на заместителя председателя правления Александра Поливко.

 
 
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Игорь Бузовский освобожден от должности замглавы Администрации в связи с переходом на другую работу.

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