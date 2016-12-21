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Писарик официально лишился должности председателя правления Беларусбанка

21.12.2016 18:57 — Разное | БДГ  
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Сергей Писарик официально освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон согласно решению наблюдательного совета «Беларусбанка» от 19 декабря.

Об этом сообщается на сайте финучреждения. 

Одновременно обязанности председателя правления банка возложены на заместителя председателя правления Александра Поливко.

«Изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств», – сказано в сообщении.

Напомним, об увольнении главы Беларусбанка стало известно 15 декабря. Напомним также, что  августе были задержаны  два топ-менеджера Беларусбанка: исполнительный директор Анатолий Боговик и первый заместитель председателя правления Геннадий Господарик.

 
 
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Сергей Писарик официально освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон согласно решению наблюдательного совета «Беларусбанка» от 19 декабря.

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