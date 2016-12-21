Сергей Писарик официально освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон согласно решению наблюдательного совета «Беларусбанка» от 19 декабря.

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Одновременно обязанности председателя правления банка возложены на заместителя председателя правления Александра Поливко.

«Изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств», – сказано в сообщении.