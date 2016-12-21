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Писарик официально лишился должности председателя правления Беларусбанка
Сергей Писарик официально освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон согласно решению наблюдательного совета
Об этом сообщается на сайте финучреждения.
Одновременно обязанности председателя правления банка возложены на заместителя председателя правления Александра Поливко.
«Изменение в руководстве не окажет влияния на деятельность банка и исполнение им всех планов и обязательств», – сказано в сообщении.
Напомним, об увольнении главы Беларусбанка
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Сергей Писарик официально освобожден от занимаемой должности по соглашению сторон согласно решению наблюдательного совета «Беларусбанка» от 19 декабря.
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