Питерсон посадил себе на руку один из видов тарантулового ястреба и дождался, пока насекомое укусит его.

Боль от укуса тарантулового ястреба, по заверениям ученых, длится около пяти минут, однако по шкале Шмидта, которая измеряет болевой порог, он оценивается в максимальные четыре балла.

Сам экспериментатор отметил, что примерно 24 часа после укуса "ходил, как будто подстреленный".

На самом деле этот вид насекомых почти никогда не кусает людей и животных — тарантуловый ястреб в основном охотится на пауков.