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Экстремал испытал на себе самый болезненный укус насекомого

21.12.2016 20:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Питерсон посадил себе на руку один из видов тарантулового ястреба и дождался, пока насекомое укусит его.

Экстремал испытал на себе самый болезненный укус насекомого
© YouTube/Eric Dossantos
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Боль от укуса тарантулового ястреба, по заверениям ученых, длится около пяти минут, однако по шкале Шмидта, которая измеряет болевой порог, он оценивается в максимальные четыре балла.

Сам экспериментатор отметил, что примерно 24 часа после укуса "ходил, как будто подстреленный".

На самом деле этот вид насекомых почти никогда не кусает людей и животных — тарантуловый ястреб в основном охотится на пауков.

 
 
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Исследователь и эксперт по животным Койот Питерсон испытал на себе укус насекомого, который считается самым болезненным. Смотрите на видео, как "выглядит" укус.

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