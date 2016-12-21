Авианосцы всегда были безумно дорогими и высокотехнологичными кораблями, требовавшими высоких расходов на их содержание. Но не всегда проекты этих морских левиафанов были удачными. О том, как складывается судьба таких кораблей, читайте в материале 42.TUT.BY.

Прослужил всего 10 дней

Японскому авианосцу « Синано » суждено было стать линкором, но не сложилось. Первоначально этот корабль был заложен в качестве линкора типа Ямато, но катастрофические потери в битве за Мидуэй вынудили японцев достроить «Синано» как авианосец.



«Синано». Фото: wikimedia.org

Впрочем, Японии не хватало не только авианосцев, но и опытных капитанов. Поэтому командиром «Синано» назначили Тосио Абэ, который до этого командовал дивизионом эсминцев.

Сам авианосец японцы пустили в бой недостроенным: все необходимое оборудование не было установлено, отсутствовали даже насосы для откачки воды.

Водонепроницаемые переборки отсеков корабля таковыми на самом деле не были: в местах прохода кабелей и других коммуникаций имелись щели.

«Синано» получился далеко не лучшим авианосцем: на нем удалось разместить всего 42 самолета (к примеру, в два раза меньший «Сёкаку» нес 84 самолета).

«Синано», вышедший в свой первый поход 28 ноября 1944 года с неисправной силовой установкой (работало только 8 из 12 котлов), стал жертвой американской подводной лодки Archerfish.



Archerfish. Фото: Vancouver Archives

Залогом удачной охоты американских подводников стал перегревшийся подшипник одного из гребных валов «Синано», что вынудило авианосец снизить ход.

Тогда скорости авианосца и охотившейся на него подводной лодки сравнялись, и Archerfish произвела залп. Четыре из шести торпед поразили японский авианосец.

Откачивать воду было практически нечем, что еще больше усугубило решение капитана Абэ после торпедной атаки идти полным ходом, чтобы предотвратить последующие попадания от мнимой «волчьей стаи» американских подлодок. Давление потока воды на 18-узловом ходу буквально загоняло авианосец под воду. Атака произошла в 3 часа ночи, а к 10 утра «Синано» лег на борт и затонул, унося с собой жизни 1435 моряков.

Из имущества удалось спасти портрет императора, а секретные документы до сих пор лежат в сейфе на 4 км глубине.

Капитан 1-го ранга Абэ и находящийся при нем вахтенный сёи (младший лейтенант) Ясуда отказались покинуть тонущий корабль.



«Синано». Фото: wikimedia.org

До 1960 года «Синано» оставался крупнейшим авианосцем в мире, его превзошел атомный «Enterprise». А еще это самый большой корабль, чьих официальных фотографий не существует. Первоначально их не делали из соображений секретности, а из своего первого похода корабль не вернулся.

Подводный авианосец, который не всплыл

Замеченный флотом противника авианосец без надлежащего прикрытия обречен. Поэтому голову военных конструкторов не раз посещала мысль о создании подводного авианосца. Японцам, кстати, это удалось (тип «Сентоку»), а у англичан с их HMS M2 получилось не очень.



Фото: wikimedia.org

Первоначально подводная лодка М2 вооружалась мощным 305-мм орудием, но в 1927 году оно было заменено на небольшой ангар для гидросамолета. Габаритов подлодки для этого как раз хватало — длина субмарины составляла 90 метров, а водоизмещение на поверхности — 1600 т.

Специально для подлодки был спроектирован гидросамолет Parnall Peto, крылья которого раскладывались. Самолет садился на воду, а потом его поднимали в ангар.

Чтобы запускать Parnall Peto прямо с палубы субмарины, ее оснастили гидравлической катапультой.



Фото: wikimedia.org

Псоле продолжительных тренировок, HMS M2 отправилась на учения в сторону Вест Бэя, из этого района впоследствии и пришла последняя радиограмма с борта субмарины.

Подводный авианосец удалось обнаружить только спустя восемь дней после катастрофы, все 60 членов экипажа погибли.

Дверь самолетного ангара была открытой, Parnall Peto серии N255 находился внутри. Предположительно, несчастный случай произошел из-за попадания воды через дверь ангара, открытой для запуска самолета во время всплытия. По другой версии, у лодки вышел из строя кормовой горизонтальный руль, и субмарина сильно накренилась, так вода попала внутрь через открытую дверь ангара.

Не совсем «Всемогущий»

Индийский авианосец «Викрамадитья» ("Всемогущий") — это переделанный и модернизированный российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Горшков», построенный по проекту 1143.4.



Фото: jeffhead.com

С самого начала корабль преследовали беды, часть из которых касалась российских комплектующих, часть — иностранных, предложенных индийцами.

Первые испытания корабля были неудачными. Когда 8 июня 2012 года авианосец «Викрамадитья» впервые вышел в море на полномасштабные испытания, при попытке дать полный ход из строя вышли семь из восьми паровых котлов (по другим данным , только 4).

Из иностранного оборудования на корабле сломались три холодильные машины, генераторы азота и еще целый ряд устройств . Впоследствии работоспособность силовой установки корабля была восстановлена, но периодически на борту авианосца что-нибудь ломается. В свете этого индийцы попросили расширить гарантию на авианосец до 40 лет, т.е. почти на весь срок службы корабля.



Фото: jeffhead.com

Кроме проблем с силовой установкой, есть вопросы к главной ударной силе "Всемогущего" — авиации. По данным аудиторского агентства Comptroller and Auditor General (CAG), с момента введения в эксплуатацию в феврале 2010 года 40 двигателей (62%) у двухмоторных МиГ-29К были сняты с боевого дежурства в связи с дефектами разработки. Работоспособность боевых самолетов была низкой — начиная от 21,30 до 47,14%.

Тестировавший самолеты представитель ВМС Индии Арун Пракаш отметил, что в мире есть только два истребителя — МиГ-29К и Су-33, способных выполнять задачи с короткого взлета и с посадкой с использованием аэрофинишера, подходящего для авианосцев типа «Викрамадитьи».

Ремонтировался дольше, чем плавал

Возможность нести до 40 боевых самолетов и вертолетов, управляемое ракетное оружие. Все жилые и служебные помещения обеспечены вентиляцией и кондиционерами, 25 компьютерных терминалов и 50 каналов связи, спутниковые системы коммуникации.



Фото: lexpress.fr

Боевая информационно-управляющая система «Зенит-8», способная одновременно классифицировать и брать на сопровождение до 2000 целей.

Система автоматической стабилизации корабля, управляемая центральным компьютером, компенсирующая различные ветровые нагрузки, бортовую качку, крен при поворотах, постоянно удерживая корабль в правильном положении, дает возможность сажать самолеты при волнении моря до 6 баллов!

Все этим и еще многими другими возможностями наделили французские инженеры авианосец «Шарль де Голль», который большую часть своей 15-летней службы провел в ремонтных доках.



Фото: lexpress.fr

С самого начала службы корабль преследовали различные неисправности в системе охлаждения ядерного реактора, постоянные вибрации, а также проблемы с некачественным покрытием палубы.

Во время испытаний выяснилось, что взлетная палуба корабля короче, чем требуется для безопасной посадки самолетов ДРЛО Е-2 «Хоукай». Пришлось срочно удлинять ее на четыре метра.

Первый же дальний поход авианосца с дружеским визитом на американскую военно-морскую базу Норфолк закончился досрочно — во время маневров в Карибском море у корабля отвалилась лопасть правого винта.



Фото: belgian-navy.be

В ходе расследования выяснилось, что причина кроется в низком качестве деталей. Когда бросились искать виновного, выяснилось, что фирма-изготовитель винтов «Атлантик Индастриз» бесследно исчезла вместе со всей документацией на изготовление винтов.

В качестве временной меры на «Шарль де Голль» поставили винты от списанного авианосца «Клемансо». В результате скорость упала до 24 узлов (вместо прежних 27), а вся кормовая часть оказалась непригодна для жизни и деятельности экипажа — вибрация и шумы достигали 100 дБ.



Фото: ladmedia.fr

Простояв год в доках, авианосец выбрался на учения «Золотой трезубец», которые закончились конфузом — выяснилось, что поставленные флоту истребители «Рафаль М» непригодны для палубного базирования. Поэтому всю их партию забраковали.

В 2002 году во время возвращения на военно-морскую базу Тулон из-за аварии атомной установки весь экипаж авианосца получил пятикратную дозу облучения.

Период с 2007 по 2008 год «Шарль де Голль» провел в сухом доке, за это время специалисты произвели перезагрузку реактора, проложили 80 км электрических кабелей, модернизировали радиоэлектронику и многое другое.

После ремонта авианосец своим ходом отправился на ВМБ Тулон, где спустя три месяца сломался, простояв весь 2009 год в ремонте.



Ангар авианосца. Фото: jeffhead.com

Похоже закончился и поход 14 октября 2010 года отряда боевых кораблей ВМС Франции во главе с флагманом «Шарль де Голль» в Индийский океан. Плавание продлилось всего сутки, после чего на авианосце вышла из строя вся система электроснабжения.

Похоже провел корабль и 2012 год — чаще ремонтировался и редко выходил в Средиземное море для тренировок палубных летчиков.

В 2015 году авианосец все же сумел немного повоевать против ИГИЛ. В начале декабря 2016 года «Шарль де Голль» находился в Средиземном море, к юго-востоку от острова Кипр.

Причина частых поломок «Шарля де Голля» — избыточно сложная конструкция корабля, большое количество сложной электроники и огромные размеры судна. Уследить за всем практически невозможно, а при выходе хотя бы одного критически важного механизма следует лавинообразный отказ других систем.