Новую МКАД-2, или М14, официально откроет президент 22 декабря. Уложились в срок, как и обещали — до 1 января 2017-го. AUTO.TUT.BY наведался на трассу до того, как ленточку перережет глава государства и посмотрел, как готовят магистраль к приезду высоких гостей.

Приезд президента запланирован на участок МКАД-2, который начинается от трассы Р-1 (Дзержинское направление) и доходит до дороги М-1/Е-30 (развязка Брест-Москва). Это пятая очередь второй части строительства МКАД-2.















Попасть на этот отрезок за сутки до визита главы государства было практически невозможно: движение автомобилей запрещено, на въезде с обеих сторон пластиковые ограждения и запрещающий «кирпич». Исключение — для автомобилей дорожных служб, сотрудники которых наводили порядок.

















— Мы из Вилейки. Вешки вкапываем, они через каждые 100 метров должны стоять. Это для того, чтобы водители видели, где заканчивается дорожное полотно и не съехали в кювет, — рассказала женщина, начальник участка, которая вместе со своим коллегой притаптывала мерзлыми комьями ямки в земле. — Но здесь уже почти все сделано, так что мы скоро уедем домой. В темноте работать не будем.

По новой бетонке туда-сюда носилась техника: дорожники ровняли обочины, мыли дорогу и отбойники, подметали полосы. Мимо то и дело ездили легковушки, в салоне которых сидели мужчины в ярких дорожных жилетах, и внимательно смотрели из окон за ходом работ.

— Ну, помыли мы все. Вода? Есть еще у нас вода. Куда ехать? — кричит по мобильнику дорожник, который только что мыл отбойники и остановился на пару минут на перекур. — Эх, ехать надо…

Совсем рядом со «стройкой века» разместилась небольшая деревушка Шпильки. Во время строительства МКАД-2 по ней ездила тяжелая техника, что вызывало особенное недовольство у местных жителей. Сейчас по Шпилькам ездят только свои легковушки, да и то редко — никакой суеты.



— Ой, нам кагда строілі гэтую МКАД, разбілі дарогу добра. Якія людзі прыязжалі к нам у дзярэўню, дык гаварылі: «Тут такое двіжэнне, больш чым у Мінску». Насіліся тут, что рта не раскроеш — песок у горла ляціць, — вспоминает недавние события местная жительница Евгения Николаевна.

Но женщина на дорожников не в обиде — раз строили, значит это было необходимо.

— Зараз асфальт нам палажылі, абочыны засыпалі, каб шырэй было. Зрабілі, што маглі. А МКАД тая для вадзіцелей можа і трэба, хто яго знае. Мой сын гаворыць, што пуць у Мінск, куды яму трэба, цяпер каратейшы на чатырнаццать кілометраў. Але ж мне ўсе роўна. Два разы ў нядзелю я езжу на электрычке ў дом божый. Да станцыі иду больш за два кілометры.

Бабушка рассказала, что и на автобусную остановку надо идти в соседнюю деревню Гричино — по МКАД-2 возле их деревни автобусы не ходят.

А вот жителей деревни Суходолы строительство МКАД-2 не беспокоило: через их деревню тяжелый транспорт не ходил, поэтому дорогу им не восстанавливали — как была гравейка, местами в ямах, так и осталась.

— Я по МКАД-2 ездить не собираюсь — нет такой необходимости. Хотя дорога хорошая: мы с сыном как-то по ней прокатились, — рассказала местная жительница Марина. — Я в Минске работаю. Чтобы добраться на работу, я вместе с односельчанами, иду около двух километров на старую станьковскую дорогу, а оттуда на маршрутке. А МАКД-2, раз ее построили, наверное, кому-то нужна. Одно плохо — раньше мы ходили в лес за ягодами, а теперь из-за кольцевой его основная часть находится за дорогой. Перехода подземного нет, а посередине дороги — ограждение…

Стройка века

О масштабной стройке впервые заговорили в 2010 году, в 2011-м даже начались кое-какие земляные работы. Однако неожиданный кризис приостановил строительство. О необходимости новой кольцевой дороги вновь вспомнили в начале 2014 года. Новая МКАД-2 должна была разгрузить Минск от потока автомобилей, улучшить экологию в городе. Тогда глава государства заявил, что МКАД-2 быть.

«Мы немедленно должны начать работы по строительству второй кольцевой дороги вокруг Минска, чтобы город не задохнулся в этой грязи, чтобы 2 млн человек, четверть населения нашей страны, не чувствовали эту проблему. Надо иметь в виду, что от этого и все болезни. И нам придется платить бешеные деньги для того, чтобы лечить людей. Это тоже не надо забывать».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дорогу строили в два этапа. На первом этапе возвели участок от автодороги М-3 Минск — Витебск до автодороги М-6 Минск — Гродно. Открывал первый участок Александр Лукашенко.

«Мы вовремя начали строить эту дорогу. Это спасение для Минска, для минчан и мы должны эту кольцевую к 2017 году закончить. Останавливаться мы не намерены. как бы нам ни хотелось — это ж наше лицо! Хотим мы этого или нет», — сказал тогда президент.

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На втором этапе строительства соединили автодорогу М-6 Минск — Гродно с автодорогой М-1/Е30 Брест — Минск — граница Российской Федерации. Основную работу по укладке бетона на этом участке рабочие завершили еще в середине сентября 2016 года. Но бетону необходимо было «вызреть» и набрать прочность. В октябре-ноябре рабочие доукладывали асфальтобетон по разделительной полосе, на обочинах, съездах и развязках, устанавливали барьерные ограждения, знаки, шумовые экраны, сетки от животных, световые табло для информирования водителей о ситуации на дороге.

Как стало известно AUTO.TUT.BY, стоимость строительства МКАД-2 обошлась стране в 507,1 миллионов деноминированных рублей. На первый участок было выделено порядка 297,1 млн деноминированных рублей, на второй участок МКАД-2 пошло 210 млн деноминированных рублей. Объект финансировали за счет средств республиканского бюджета, государственного целевого бюджетного фонда национального развития и кредита Банка развития Республики Беларусь.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По предварительным расчетам, интенсивность движения по новой кольцевой составит 4,5 тыс. автомобилей в сутки. Она будет возрастать из-за снижения нагрузки на первую кольцевую.

Стоит еще раз напомнить автомобилистам, что скорость на отдельных участках МКАД-2 этой зимой будет ограничена 70км/ч, на открытых ранее участках — 120 км/ч. Это связано с тем, что бетон нельзя обрабатывать солью — это увеличит срок эксплуатации дороги до 10−15 лет.

Только цифры

Протяженность строящейся дороги — 88,4 км, общая протяженность кольца — более 160 км (с учетом существующих участков М2 Минск — Национальный аэропорт Минск и Р80 Слобода — Паперня) Количество полос движения — 4 (по 2 в каждом направлении) Ширина проезжей части — 15 метров, общая ширина дороги с разделительной полосой и укрепленными обочинами — от 22 метров Перспективная интенсивность движения — около 20 тыс. автомобилей в сутки Количество транспортных развязок — 11 (в разных уровнях) Удаленность трассы от МКАД — от 8 до 22 км

Когда мы уезжали с МКАД-2 начинались сумерки, из-за чего окинуть взглядом законченный объект было невозможно. Лишь оранжевые маячки дорожной техники говорили о том, что некоторая работа здесь будет вестись и в темноте. Сегодня открывают стройку века.