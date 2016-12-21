МИНСК, 22 дек — Sputnik. Власти КНР выделили 1,5 миллиона гектаров для создания национального парка для тигров и леопардов, парк будет граничить с российской "Землей леопарда", сообщила пресс-служба нацпарка.

Ожидается, что весной будущего года в Пекине представители министерства по охране окружающей среды Китая, Госуправления лесного хозяйства страны и главы администраций провинций, территории которых выделены для парка, обсудят главные вопросы его создания. На встречу приглашены и представители "Земли леопарда".

"Решение о создании нового нацпарка можно без преувеличения считать историческим событием, ведь оно означает, что сразу в двух странах на территории в почти 18 тысяч квадратных километров смогут жить в безопасности редчайшие крупные кошки планеты", — прокомментировала эту информацию директор ФГБУ "Земля леопарда" Татьяна Барановская.

Также сообщается, что постановление о создании нацпарка в КНР подписал руководитель страны Си Цзиньпин, выделив на развитие территории 13 миллиардов юаней (около двух миллионов долларов). По информации китайской стороны, часть средств уйдет на усиление борьбы с браконьерами и очистки территории от капканов. Хозяйства, расположенные на выделенной для заповедника территории, будут перемещены в другие места, а жители населенных пунктов будут отселены.

По данным ученых, в мире осталось около 80 дальневосточных леопардов и 540 амурских тигров, при этом большая часть популяции животных сосредоточена в России.

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