Впереди корпоративы, новогодняя ночь, походы в гости… Короче, куча поводов «нарисовать лицо» и «сделать на голове красиво», даже если вы не сторонница всей этой роскоши.

LADY обратились к профессиональному визажисту Алесе Волковой и парикмахеру Анне Портковой, чтобы они предупредили наших читательниц о возможных провалах, которые могут произойти, когда мы вдохновенно беремся делать себя лучше.

Алеся и Анна сделали два варианта макияжа и укладки для двух героинь. И показали: мейк и прическа могут нас и состарить, и омолодить на 5−10 лет!

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Анастасия (36 лет)

Результат:





Алеся Волкова:

— В этом случае мы сделали все для того, чтобы Настя выглядела хуже и старше своих лет. При этом, я как визажист не ставила цели сделать «ужасный» макияж, который будет портить человека. Я постаралась воспроизвести собирательный женский образ, который я каждый день вижу на многих женщинах города. Обычно в макияже старят две вещи: неправильно подобранные продукты (по цвету и текстуре) и то, что выглядит «старомодно», то есть было актуально 10 и более лет назад.





Для начала я подобрала тональную основу в цвет лица нашей героини. Оно темнее шеи — так часто бывает не только у женщин, но и у молодых девушек. Кроме того, кожу я сделала матовой, однородной по цвету. Так мы получили сразу + несколько (или много) лет. Дело в том, что более темная (загорелая) кожа всегда добавляет возраст, думать, что загар молодит — стереотипная ошибка.





Далее — графичные темные брови более холодного оттенка, чем волосы и кожа, однозначно делают старше. Они выглядят просто серыми. А любая графика старит. Нужно всегда смотреть на свой цветотип, понимать, какого оттенка брови вам подходят, а уже потом браться за карандаш или тени.





У Насти очень красивые зеленые глаза. Большинство женщин считают, что это нужно подчеркивать с помощью синих, серых, фиолетовых теней. В результате область вокруг глаз выглядит грязно, а не контрастно, как хотелось бы. Холодные оттенки практически всегда выглядят чужеродно на коже.

Стоит обратить внимание и на графичную черную стрелку. Во-первых, опять же, графичность всегда придает возраст и лучше выглядит на молодой безупречной коже. А во-вторых, толстая стрелка создает впечатления отсутствия ресниц, что всегда старит (ресницы с возрастом становятся не такими густыми и длинными, как в молодости).





И последнее: мы выбрали не подходящий Насте, холодный оттенок губ с матовой текстурой. Со временем объем губ становится меньше, любая матовая помада еще больше их уменьшает, подчеркивает сухость. Поэтому уже проходящая мода на матовые стойкие помады куда лучше смотрится на фото, чем в жизни. Всем, кто хочет выглядеть моложе, стоит об этом помнить.

Анна Порткова:

— Объем — это то, что любят все! Однако начесы с большим количеством лака на волосах и круглая форма прически старят всех (в том числе и нашу героиню), напоминая о моде ушедших десятилетий. Если у вас короткие волосы, будьте осторожны с объемом, который вы хотите придать своей прическе. Кроме этого, завернутые внутрь концы волос также напоминают моду 90-х в плохом смысле этого слова.

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Алеся Волкова:

— Любой лифтинг-макияж — это кожа, кожа и еще раз кожа! Кожа должна быть увлажненной, живой, сияющей, не перегруженной и чуть осветленной. На этот раз я подбирала тональную основу для Насти, опираясь на цвет шеи (следует отметить, что в обоих случаях использовался один и тот же тональный крем класса люкс, просто разного цвета!), не использовала пудру и зонально добавила хайлатер.





Брови прорисованы мягче, лучше растушеваны. Я использовала более теплый, бежевый оттенок карандаша, что намного лучше сочетается с цветом волос нашей героини и тоном кожи.





Для глаз использовала сатиновые оттенки в натуральной золотисто-бежевой гамме, а стрелку сделала коричневой и хорошо растушевала темно-коричневыми тенями. Благодаря этому шагу черные ресницы выглядят густыми и яркими, а глаза особенно зелеными! Кроме этого, ресницы я предварительно подкрутила, что позволило создать объем и раскрыть взгляд.

Кажется, что на веках практически ничего нет (особенно в сравнении с первым макияжем). Однако даже немного блеска и натуральных оттенков делают взгляд свежим и живым.





На губы я нанесла персиковую теплую помаду, добавила кремового блеска, оставила без контура. Именно кремовые текстуры и натуральные оттенки позволяют нам выглядеть моложе. На щеках кремовые румяна, которые не только придают цвет, но также и подсвечивают за счет своей текстуры.

Анна Порткова:

— Прическа, которая будет вас омолаживать, — это в первую очередь естественный объем, открытое лицо и блестящие волосы. Всего должно быть в меру.

Для сравнения:













Анастасия:

— Результаты эксперимента произвели сильное впечатление! В повседневной жизни пользуюсь декоративной косметикой минимально, поэтому примерить на себя «полный мейкап» было очень интересно.

Макияж, который накинул мне десяток-другой лет повеселил, ну, а быть молодой и прекрасной, как во втором случае, всегда приятно! Спасибо профессионалам своего дела — Алесе и Ане — за ценные советы! Алеся развеяла мой миф о любимом мною фиолетовом цвете. У меня зеленые глаза, и я всегда считала, что фиолетовые тени подчеркивают красоту и яркость зеленого цвета. А оказывается, такой макияж просто прибавляет возраста и подчеркивает совсем не красоту, а все то, что не хотелось бы подчеркнуть! (Улыбается.)

Аня, фея причесок, изменила мое мнение об объемной укладке. Оказывается, стрижка каре может быть прекрасной и на прямых легких волосах.

Очень рада что поучаствовала в этом эксперименте, многие советы и комментарии Алеси и Ани возьму себе на вооружение!

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Елена (30 лет)





Алеся Волкова:

— Во втором случае рассмотрим другие ошибки в макияже, которые также приводят к уставшему виду и делают образ старше. У Лены более холодный тип внешности. Кожа лица имеет выраженный розовый оттенок, шея — белесая. В этом случае я также беру тональную основу в цвет лица, что придает ему усталость и бледность. С возрастом проблем на коже становится больше и они выглядят ярче: краснота, синяки под глазами, пигментация. Поэтому зачастую основной цвет лица — это цвет проблемы, и вместо того чтобы его скрыть, женщины подбирают под него тональную основу, не понимая, какой цвет нужен для коррекции этих недостатков.





Брови я также выделила «слишком». Зачастую девушки и женщины с темными волосами обладают значительно более бледным цветом бровей. И все как одна уверены, что это непорядок — нужно эти два цвета сравнять, сделав брови ярче. В итоге мы получаем акцент на бровях, хотя акцента на них быть не должно. Если ваши брови от природы значительно светлее волос, значит, после подкрашивания они тоже должны остаться светлее. В противном случае это выглядит вульгарно и неухоженно.





Для век я использовала фиолетовые тени. В данном случае руководствовалась логикой, которую встречаю наиболее часто: «У меня холодная кожа и холодные глаза, значит, мне нужны холодные тени». Ресницы оставила без туши. Многие женщины наносят макияж, но часто не используют при этом тушь, ведь «у меня нет ресниц — красить нечего». Черный ресничный контур — это так называемый буфер между глазами и теневой растушевкой. Если он есть, то тени — это часть макияжа, если нет, тени превращаются в синяки, а глаза выглядят «голыми». Если вы не собираетесь наносить тушь, лучше вообще отказаться от любого макияжа глаз.





Для губ я выбрала темную помаду, которая практически всегда придает возраст. Кроме этого, следовала натуральному контуру губ нашей героини, который подчеркнул печальный уставший взгляд. Со временем все черты лица опускаются вниз. Поэтому подчеркнуть это любым ярким акцентом — контуром помады, стрелкой или румянами будет ошибкой в макияже.

Анна Порткова:

— Для первого образа Елены я выбрала старомодную прическу. Такую часто можно увидеть в отечественных фильмах 80−90х гг. Гладкие волосы средней длины с очень объемной челкой. Дело в том, что отсутствие объема придает нам возраст так же, как и излишний объем. Прически, где есть асимметрия, способны подчеркнуть неидеальные пропорции, которые с возрастом видны сильнее.

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Алеся Волкова:

— Первое, что хочется отметить: большинство девушек со светлой красноватой кожей склонны относить себя к холодному цветотипу, отмечая свою бледность. В 90% случаев это будет ошибкой. У нашей героини нейтральный подтон кожи. Мы должны сделать все, чтобы цвета проблем (краснота щек и синева под глазами) были скрыты. Кроме того, нам не стоит использовать холодные оттенки, которые и будут того самого «цвета проблемы».

Я беру тональный крем с желтым подтоном. Он нейтрализует красноту и лицо выглядит просто светлым, без какого-либо дополнительного оттенка. Затем подсвечиваю кожу с помощью высветления (коррекция лица), чтобы оно стало свежим и «чистым». Подсветив зону вокруг глаз, можно отвлечь внимание от проблемы, а не пытаться перекрыть ее плотными корректорами.





Я уже упоминала, что брови нашей героини значительно светлее цвета волос. Я хочу их подчеркнуть, но выбираю более мягкий, светлый цвет, делаю их шире (в рамках естественной формы).





Макияж глаз делаю облегченным, практически незаметным. Прохожусь по всему веку светлым хайлайтером, затем пушистой кистью обозначаю складку века средним тоном. Обязательно прорисовываю ресничный ряд с помощью черного карандаша и выделяю светлыми тенями внутренний уголок глаза. Так взгляд выглядит свежим, глаза больше и ярче. При этом сам макияж остается деликатным и сдержанным.





Для губ использую натуральный освежающий оттенок - тинт (краситель для губ) + блеск. Стараюсь приподнять внешние уголки, чтобы девушка выглядела более радостной и юной. На щеки наношу такие же по цвету освежающие румяна. Лицо в целом «припудриваю» сухим хайлетором, а на выступающие точки наношу его дополнительно.

Анна Порткова:

— Я решила сделать легкие локоны от лица, которые выглядят максимально натурально. Сохранила естественный объем нашей героини, приподняла челку и открыла лицо. Такая прическа выглядит современно и женственно, при этом подчеркивает легкость и молодость нашей героини.

Для сравнения:

















Елена:

— Первый вариант превзошёл мои ожидания. Мы очень долго смеялись. А когда я видела себя в зеркале с этим макияжем хохочущей, эффект усиливался в несколько раз: я становилась похожей на гибрид фрекен Бок и Карлсона. Непередаваемое ощущение.

Во многом возрастной эффект сработал из-за стиля — прямой отсыл к началу 90-х. Но визажист хорошо показала, как важен в общем впечатлении тон лица и как оттенки могут повлиять на усталый вид. Обычно я не пользуюсь косметикой, но когда придётся, буду сознательно избегать сочетания светлой кожи и тёмной помады.

Второй вариант очень понравился: большие глаза, нежные цвета, живой объём в волосах. Это слишком красиво для повседневного макияжа для меня, поэтому сразу захотелось пойти выйти замуж, что ли. (Смеется.)

Какой из советов точно возьму на вооружение? Почаще улыбаться!

Над материалом работали:

Визажист Алеся Волкова

Парикмахер Анна Порткова

Фотограф Татьяна Шумская