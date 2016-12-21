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Сноубордист лучше! Александр Головин о премьере фильма "Елки-5"

22.12.2016 09:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Режиссерами новелл в фильме "Елки-5" выступили Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, "оскаровский" номинант Вадим Перельман, Индар Джендубаев и другие. В главных ролях — Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Александр Домогаров-младший, Анна Хилькевич, Галина Стаханова, Александр Робак, Екатерина Шпица, Кирилл Плетнев.

Александр Головин, снявшийся в продолжении известного новогоднего фильма, в эфире радио Sputnik Беларусь не стал раскрывать сюжет премьеры, но уточнил, что вера в чудо у героев осталась.

"Все круто изменилось, мы круто изменились. У лыжника и сноубордиста теперь есть девушки, но времени на них не хватает — мы с "лыжником" Сашкой Домогаровым по сюжету заигрываемся в компьютерные игры. И вам — белорусам — легко догадаться, что речь идет о "танчиках", — уточнил актер, имея ввиду популярную компьютерную игру "World of Tanks".

Исполнители ролей "лыжника" и "сноубордиста" — и Александр Домогаров-младший и Александр Головин — друзья и в фильме, и в жизни, поэтому им не нужно "вживаться в образы".  

"Многое приходит из жизни и реальных дружеских отношений, тем более, под руководством такого мастера, как Бекмамбетов", — продолжил рассказ собеседник Sputnik.

Актер нисколько не устал от одной и той же популярной роли и готов продолжить сниматься в "Елках", если поступит такое предложение. "А оно обязательно поступит, "Елки" — это обязательный атрибут современного Нового года", — считает Александр Головин.

Полную версию беседы с исполнителем роли "сноубордиста" о премьере фильма "Елки-5" слушайте в эфире радио Sputnik Беларусь.    

 
 
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