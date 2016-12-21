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В 2017 году вырастет спрос на IT-специалистов, работников мебельной и лесной отраслей и в несколько раз снизится на бухгалтеров.

По данным рекрутингового портала Superjob, в 2016 году число вакансий выросло на 47%, в то время как по итогам прошлого года этот показатель был отрицательным (–14%). Повышенным спросом на рынке труда пользовались айтишники и специалисты в сфере лесной промышленности, и в следующем году эти тенденции будут усиливаться. А вот количество предложений для бухгалтеров резко снижается. Кроме того, по прогнозам рекрутеров, в ближайшие годы востребованность модераторов и операторов ввода данных сократится на 70%, пишут "Известия".

Самыми востребованными на рынке труда в 2017 году будут мобильные разработчики, веб-разработчики, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. В этом году, по информации Superjob, их зарплаты выросли на 11–20%.

Количество людей, занятых в сфере IT, в России сохраняется на докризисном уровне. Постоянно растет сегмент экспортного программного обеспечения, и это создает повышенный спрос на квалифицированных программистов.

Спрос на людей, занятых в сфере промышленности, тоже будет расти. Например, в 2016 году на 86% увеличилось количество вакансий в сфере лесной промышленности.

Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Олег Нумеров рассказал, что самым перспективным направлением сейчас является производство плит и фанеры. Также улучшились показатели по экспорту мебели. А вот на внутреннем рынке наблюдается спад, спрос на мебель невысокий. Однако в ближайшее время эта ситуация может кардинально измениться.

Минпромторг разработал проект постановления правительства, по которому госструктурам запрещено закупать мебель и двери иностранного производства. В пояснительной записке к документу говорится, что это даст возможность российским мебельным предприятиям увеличить объем производства на 25–30%.

Самые плохие перспективы по итогам 2016 года у бухгалтеров начального уровня. По данным Superjob, уже сейчас снижается реальный спрос на таких работников. Предприятия сокращают численность бухгалтерских подразделений. К 2020 году рынок труда для бухгалтеров может сократиться в три раза. Эксперты говорят, что это связано с переходом на электронный документооборот.

Развитие автоматизации привело также к снижению спроса на сотрудников контакт- и колл-центров, специалистов по обработке информации (операторы ввода данных, модераторы). По прогнозам, в 2017 году падение спроса на таких работников составит 70%.

Исследователи Superjob отмечают, что развитие технологий отразится не только на динамике спроса на тех или иных специалистов, но и на самом процессе подбора персонала. Например, некоторые работодатели уже сейчас ищут сотрудников с помощью мобильных приложений. А в течение 2016 года 6,5 тыс. компаний стали пользоваться сервисом, который анализирует информацию о кандидате, размещенную им в социальных сетях. Есть даже фирмы, которые для первичного подбора персонала используют специальных программных роботов.