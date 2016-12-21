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Уровень холодной войны: больше россиян американцы не любят только китайцев

22.12.2016 09:06 — Разное | Ежедневник  
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Уровень холодной войны: больше россиян американцы не любят только китайцев

фото: rbc.ru

Отношение американцев к России ухудшилось до уровня 1986 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам.

Популярность России среди американцев упала до уровня времен холодной войны, свидетельствуют данные исследования, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам. Об этом сообщает The Washington Post, сообщает РБК.

В проведенном в декабре опросе приняли участие более тысячи граждан США. Социологи предложили им отметить на 100-градусной шкале свое отношение к России. «0» означал «холодные и отрицательные» чувства, а «100» — «очень теплые и позитивные». «50 градусов» по этой шкале означало, что человек не испытывает ни теплых, ни холодных чувств к стране. Средний показатель опроса составил 32 градуса.

Эта оценка стала самой низкой с 1986 года, когда уровень позитивного отношения к России среди американцев составлял 31 градус. The Washington Post отмечает, что в сравнении с аналогичным июньским опросом показатель снизился на два градуса.

Издание также подчеркивает, что сторонники Демократической и Республиканской партий​ высказали разные оценки в этом опросе. Республиканцы оценили свое отношение к России в «35 градусов», в то время как демократы поставили оценку «28 градусов».

Ниже России в этом рейтинге оказалась лишь КНДР.

Социологи проводили исследование после сообщений ЦРУ о возможной причастности российских хакеров к атакам во время президентских выборов в США.

 
 
Ссылка на источник 66
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Отношение американцев к России ухудшилось до уровня 1986 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам.

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