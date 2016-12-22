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Российский фанат, осужденный за беспорядки на Евро-2016, не захотел покидать французскую тюрьму
Фанат Сергей Горбачев,
22 декабря из тюрьмы также должен быть освобожден болельщик московского «Динамо» Николай Морозов.
«Сергея Горбачева освободят 22 декабря, как и Николая Морозова, но Сергей принял решение остаться в тюрьме по своему желанию. Алексея Ерунова освободят только в середине января, и Горбачев решил остаться с ним из солидарности», — рассказал Максимов.
В июне за участие в беспорядках в Марселе
При этом 29-летний Алексей Ерунов яляется директором по работе с болельщиками московского клуба «Локомотив», и он находился в автобусе с представителями Всероссийского объединения болельщиков, который был задержан французским спецназом 14 июня.
33-летний Сергей Горбачев — глава группы болельщиков тульского «Арсенала», 28-летний Николай Морозов — болельщик московского «Динамо».
Между тем, как сообщили
— Решения об увольнении Ерунова со штатной должности в связи с ЧП во Франции не будет, — рассказали в клубе. — Ерунов туда поехал под эгидой ВОБ, футбольный клуб "Локомотив" его туда не отправлял, и о том, что с ним случилось, надо спрашивать у руководителей ВОБ, Шпрыгина и прочих. Пусть эти люди ответят, каким образом получилось, что трое российских граждан сидят в местах лишения свободы в чужой стране, и самое главное — какие меры ими предпринимаются для того, чтобы эти люди, и в частности Ерунов, оказались на свободе.
Что касается позиции клуба, то она довольно ясна. Алексей Ерунов, когда вернется, должен будет объяснить, почему с такого-то и по такое-то время отсутствовал на работе. И только после этого можно будет делать какие-либо выводы и принимать решения. Надо еще учитывать и то, что Алексей является отцом-одиночкой, этот фактор очень важен для клуба в том числе. Отметим и то, что Алексей прекрасно выполнял свою работу, и претензий к нему со стороны руководства практически не было, - сказали в "Локомотиве".
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"Сергея Горбачева освободят 22 декабря, как и Николая Морозова, но Сергей принял решение остаться в тюрьме по своему желанию".
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