Фанат Сергей Горбачев, осужденный за участие в беспорядках во время чемпионата Европы 2016 года во Франции, должен быть освобожден 22 декабря, но решил из солидарности остаться в тюрьме с другим фанатом — Алексеем Еруновым, которого выпустят на свободу в середине января, сообщил корреспонденту « Чемпионата » Никите Кузину сотрудник отдела по работе с болельщиками тульского «Арсенала» Михаил Максимов.

22 декабря из тюрьмы также должен быть освобожден болельщик московского «Динамо» Николай Морозов.

«Сергея Горбачева освободят 22 декабря, как и Николая Морозова, но Сергей принял решение остаться в тюрьме по своему желанию. Алексея Ерунова освободят только в середине января, и Горбачев решил остаться с ним из солидарности», — рассказал Максимов.

В июне за участие в беспорядках в Марселе перед матчем чемпионата Европы между сборными России и Англии трое россиян обвинялись в «насильственных действиях с оружием» и в «умышленном участии в группировке» с целью совершить «намеренные нападения». Беспорядки продолжились и во время матча. В его концовке российские болельщики прорвались на сектор , где находились английские фанаты, и напали на них.

При этом 29-летний Алексей Ерунов яляется директором по работе с болельщиками московского клуба «Локомотив», и он находился в автобусе с представителями Всероссийского объединения болельщиков, который был задержан французским спецназом 14 июня.



Алексей Ерунов — главный в московском клубе «Локомотив» по работе с болельщиками. Фото: vk.com





33-летний Сергей Горбачев — глава группы болельщиков тульского «Арсенала», 28-летний Николай Морозов — болельщик московского «Динамо».

Между тем, как сообщили life.ru в клубе "Локомотив", отбывающий наказание в марсельской тюрьме директор по работе с болельщиками "Локомотива" Алексей Ерунов сможет приступить к своим прямым обязанностям после того, как выйдет на свободу.

— Решения об увольнении Ерунова со штатной должности в связи с ЧП во Франции не будет, — рассказали в клубе. — Ерунов туда поехал под эгидой ВОБ, футбольный клуб "Локомотив" его туда не отправлял, и о том, что с ним случилось, надо спрашивать у руководителей ВОБ, Шпрыгина и прочих. Пусть эти люди ответят, каким образом получилось, что трое российских граждан сидят в местах лишения свободы в чужой стране, и самое главное — какие меры ими предпринимаются для того, чтобы эти люди, и в частности Ерунов, оказались на свободе.

Что касается позиции клуба, то она довольно ясна. Алексей Ерунов, когда вернется, должен будет объяснить, почему с такого-то и по такое-то время отсутствовал на работе. И только после этого можно будет делать какие-либо выводы и принимать решения. Надо еще учитывать и то, что Алексей является отцом-одиночкой, этот фактор очень важен для клуба в том числе. Отметим и то, что Алексей прекрасно выполнял свою работу, и претензий к нему со стороны руководства практически не было, - сказали в "Локомотиве".