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Панда уничтожила снеговика в зоопарке Торонто

22.12.2016 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Представители зоопарка, опубликовавшие видео, отметили в подписи, что игра панды со снеговиком, который стоял в ее вольере, больше напоминала его уничтожение.

Видеоролик, опубликованный два дня назад на видеохостинге YouTube, набрал уже более 300 тысяч просмотров.

 
 
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Живущая в зоопарке Торонто панда по кличке Да Мао, играя со снеговиком, разрушила его. Смотрите видеоролик из зоопарка, ставший хитом интернета.

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