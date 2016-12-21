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Панда уничтожила снеговика в зоопарке Торонто
22.12.2016 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Представители зоопарка, опубликовавшие видео, отметили в подписи, что игра панды со снеговиком, который стоял в ее вольере, больше напоминала его уничтожение.
Видеоролик, опубликованный два дня назад на видеохостинге YouTube, набрал уже более 300 тысяч просмотров.
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Живущая в зоопарке Торонто панда по кличке Да Мао, играя со снеговиком, разрушила его. Смотрите видеоролик из зоопарка, ставший хитом интернета.
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