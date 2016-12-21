Представители зоопарка, опубликовавшие видео, отметили в подписи, что игра панды со снеговиком, который стоял в ее вольере, больше напоминала его уничтожение.

Видеоролик, опубликованный два дня назад на видеохостинге YouTube, набрал уже более 300 тысяч просмотров.