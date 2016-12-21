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Украинский "Приватбанк" продан государству за одну гривну

22.12.2016 10:23 — Разное | Ежедневник  
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Украинский "Приватбанк" продан государству за одну гривну

фото: ria.ru

Фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "Приватбанка".

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины", — говорится в сообщении фонда, на которое ссылается РИА Новости.

В пресс-релизе отмечается, что необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка были проведены за 72 часа.

"Поскольку капитал Приватбанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривну", − уточняется в сообщении.

 
 
Ссылка на источник 73
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "Приватбанка".

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