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По состоянию на 10 часов 22 декабря в пункте пропуска "Берестовица", по данным на 08.00, собралось 18 автомобилей, в пункте пропуска "Брест" - 120, в "Брузгах" - 91.

На границе с Литвой очереди невелики либо отсутствуют. В пункте пропуска "Каменный Лог" стоит 10 автомобилей, остальные выезды свободны.

Что же касается большегрузных автомобилей, то очереди сохраняются. В пункте пропуска "Каменный Лог" стоят 55 грузовых автомобилей, в пункте пропуска "Бенякони" - 37, в "Котловке" - 20, "Привалке" - 45. Очереди из фур сохраняются и на границе с Латвией. В пункте пропуска "Урбаны" собралось 105 автомобилей, в "Григоровщине" – 80.