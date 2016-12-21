МИНСК, 22 дек — Sputnik. Согласно данным опроса Sputnik.Мнения , большинство жителей Италии (79%), Франции (67%) и Великобритании (53%) считают, что за последний год ситуация с мигрантами в их странах ухудшилась. В Германии и Испании число недовольных составило 45%, а в Польше их доля оказалась минимальной — 35%. Опрос проведен компанией Ifop для информационного агентства и радио Sputnik .

Улучшение обстановки с мигрантами заметили лишь 16% немцев, 7% жителей Франции, Испании и Великобритании, 6% опрошенных в Польше и всего 2% в Италии.

Среди недовольных — в основном сторонники партий правого толка и люди старше 35 лет. Исключения составляют Польша, где не оказалось разницы между приверженцами разных политических взглядов, и Германия, где примерно одинаковое мнение высказали респонденты разных возрастных категорий.



© Sputnik/ Sputnik.Мнения: Жители Европы отмечают ухудшение ситуации с мигрантами

В США об ухудшении ситуации с мигрантами заявили 38% респондентов. Позитивные изменения отметили 19% опрошенных, а 33% считают, что ничего не изменилось. Опрос был проведен старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop, с 22 по 26 октября 2016 года. В опросе приняли участие 7043 респондента в возрасте старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, Великобритании и США. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Sputnik.Мнения — международный проект по изучению общественного мнения, стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.

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